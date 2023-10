Urta una donna e fugge in auto

Urta una donna con l’auto e poi se la fila, ma la polizia locale sta cercando di identificare l’automobilista "pirata". L’incidente è accaduto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15,30, lungo la statale Adriatica di San Benedetto, all’altezza con l’incrocio di via De Carolis. Secondo la prima ricostruzione la donna, una cinquantenne del luogo, è stata urtata di striscio, dalla Fiat Punto grigia il cui conducente, un giovane sui 25 anni, in un primo momento si è fermato poi, con la scusa di spostare la vettura, è risalito a bordo e si è allontanato. La malcapitata è caduta rimanendo contusa, con diversi danni ad un braccio, accusando dolore anche al bacino. I presenti, sul posto anche i vigili del fuoco, hanno chiesto l’intervento del 118 che ha inviato un equipaggio della Potes, i cui sanitari hanno stabilizzato la paziente a bordo dell’ambulanza e poi l’hanno trasportata al Pronto Soccorso per gli accertamenti diagnostici al fine di accertare i danni subiti. Per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia della polizia locale che ha raccolto alcune informazioni tra i presenti che hanno visto la Fiat Punto svoltare per via De Carolis, facendo perdere le sue tracce. In quel punto vi è una telecamera privata che potrebbe aver ripreso la targa dell’auto.