Va a caccia a 80 anni e accusa un malore: soccorso dal 118

Colto da malore mentre insieme al fratello ed altri amici stava compiendo una battuta di caccia in contrada Messieri di Ripatransone, è stato trasportato all’ospedale di San Benedetto in codice rosso. E’ accaduto intorno alle ore 10,30 di ieri quando l’uomo, prossimo agli 80 anni, ha chiesto aiuto perché si sentiva male.

Poco dopo ha anche chiamato i compagni che sono scesi lungo il canalone per portargli i primi soccorsi.

Sono stati momenti di forte preoccupazione. La centrale operativa del 118 ha inviato l’equipaggio della potes di Offida e un equipaggio della croce azzurra di Ripatransone, ma poiché la zona in cui si trovava l’uomo era impossibile da raggiungere con i mezzi, è stato chiesto l’aiuto del personale dei vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto. I pompieri hanno raggiunto l’uomo, l’hanno adagiato su una barella e l’hanno portato sul piano stradale per poi consegnarlo ai sanitari del 118 che hanno subito stabilizzato il paziente e in seguito trasportato al pronto soccorso di San Benedetto.