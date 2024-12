Vallata, Luciani: "L’Unione dei Comuni gode di ottima salute"

Quale futuro per l’Unione dei comuni della Vallata del Tronto, che si deve barcamenare tra tagli e una crisi economica sempre più stingente? Lo abbiamo chiesto al presidente, il sindaco Alessandro Luciani, in scadenza da settembre. Presto infatti la carica del presidente verrà rinnovata, con tutta probabilità passerà nelle mani di Castel di Lama, nella poltrona più alta siederà il sindaco Mauro Bochicchio.

Presidente Luciani, in diversi consigli comunali, alcuni consiglieri hanno sollevato alcuni dubbi sulla ‘salute’ delle finanze dell’Unione, cosa può dirci in merito?

"Posso dire che l’Unione dei comuni gode di ottima salute. Se chi parla avesse un minimo di dimestichezza nei conti o semplicemente si interessasse dei bilanci e dei servizi erogati, capirebbe gli sforzi e soprattutto i progetti, che abbiamo messo in campo e i finanziamenti che abbiamo ottenuto in questi anni, grazie anche al Pnrr".

L’Unione quindi sta lavorando bene?

"Dire bene e alacremente per migliorare la gestione dei servizi associati. A chi dice il contrario dico, che fare il consigliere, anche di minoranza, non significa semplicemente intervenire durante il consiglio comunale, ma è necessario lavorare, fare interventi puntuali e soprattutto valutare di persona come le amministrazioni lavorano".

Quindi, avete un bilancio in salute e che non preoccupa?

"Abbiamo un bilancio di 10 milioni di euro. E’ chiaro, che i Comune non pagano in anticipo, ma vi assicuro che le nostre finanze sono sane. L’Unione dopo anni, non ha più semplicemente un’anima, ma ha anche un corpo, una segreteria, 5 dipendenti a tempo indeterminato e presto organizzeremo anche un bando per l’assunzione di 6 assistenti sociali. Questa cooperazione intercomunale nell’erogazione dei servizi sociali ci permette di svolgere delle funzioni fondamentali per tutto il territorio, altrimenti difficili da realizzare. In questo modo abbiamo rafforzato il tessuto comunale e soprattutto il principio di sussidiarietà, nessuno è lasciato indietro, al di là delle dimensioni del Comune. L’Unione fa la forza e noi: Castel di Lama, Castorano, Colli del Tronto. Spinetoli ed Offida insieme rappresentiamo un’importante entità. Riusciamo a portare avanti servizi fondamentali, in modo efficiente e corrispondente alle esigenze dei cittadini. Grazie ai fondi del Pnrr presto abbiamo un nuovo servizio: ‘Dopo di noi’, un alloggio per le persone disabili, che non hanno più parenti, che li accudiscono. Il servizio sarà sviluppato sopra Casa Sollievo, a Spinetoli, vicino ai campi Oasi. Abbiamo ottenuto importanti finanziamenti per i nostri progetti, la Vallata potrà sempre contare su servizi sociali moderni, che non lasceranno indietro nessuno".

Maria Grazia Lappa