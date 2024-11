Vesperini attacca:: "Problemi di privacy con la posta comunale"

Sul sito comunale di Grottammare, nella sezione ’Tutti i Politici’, le e-mail dei consiglieri di minoranza non sono considerate personali, ma vengono indirizzate e inoltrate al protocollo del Comune. Sulla questione non è d’accordo il capogruppo di ’Grottammare città unica’ Lorenzo Vesperini."Questo comportamento – scrive nella mozione Vesperini – solleva interrogativi circa la privacy e la protezione dei dati personali dei consiglieri di minoranza, che potrebbero desiderare di mantenere una certa riservatezza nelle loro comunicazioni inviate dai cittadini. Il diritto alla privacy è un principio fondamentale sancito dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali. In un contesto democratico, è importante garantire a tutti i membri del Consiglio, indipendentemente dalla loro appartenenza politica, il rispetto per la loro privacy e la libertà di comunicazione". Il capogruppo di ’Grottammare città unica’ invita il Consiglio a deliberare l’attivazione di un servizio di posta ufficiale ad uso esclusivo di tutti i consiglieri comunali, poiché la creazione di questo strumento dovrebbe rientrare nelle linee strategiche della comunicazione del comune di Grottammare.