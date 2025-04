Via Loreto si sta trasformando in una discarica a cielo aperto

Via Loreto si sta trasformando in una discarica. Sono mesi ormai che vicino ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti, continuano ad essere scaricati mobili, elettrodomestici, materassi e reti da letto. Il tutto nonostante l’Isola Ecologica Comunale di via Piemonte, sia a due passi da Piazza Immacolata, molto più vicina ai raccoglitori di via Loreto. Da alcuni giorni, però, al fenomeno dei rifiuti ingombranti si è aggiunto quello dello scarico dei pneumatici. Prima tre o quattro, ora interi camion gettati nell’erba. E ieri si è raggiunto il massimo della inciviltà con una camionata di gomme per auto gettata nel fosso sotto Colle Zazzì. Un atto vergognoso, messo a punto da persone senza scrupoli, che deve essere punito non solo per il danno ambientale già di per se gravissimo, ma soprattutto perché i pneumatici ora ostruiscono il pontino del fosso sottostante via Loreto, che può diventare un pericolo sia per la viabilità interna che per la sovrastante Superstrada Ascoli-Mare. Non solo, centinaia di pneumatici sono stati rinvenuti anche lungo la stradina brecciata a circa 400 metri davanti al deposito di carburanti Bartolini, che costeggia la Superstrada e conduce ad un vivaista. Così ieri i residenti hanno deciso di sporgere denuncia contro ignoti nella speranza che le telecamere di servizio sistemate lungo il percorso, abbiano registrato gli automezzi carichi di pneumatici che nottetempo si recano in via Loreto per scaricare le gomme d’auto. Ricordiamo che i gommisti sono obbligati a smaltire i pneumatici attraverso un consorzio apposito, ma questo naturalmente ha un costo e probabilmente c’è chi preferisce disperderli nell’ambiente. Tutto anche a causa del mancato obbligo di marchiare le gomme usate con il timbro del gommista che le ritira. Ma qui, visto anche l’elevato numero di pneumatici, sembra proprio che ci sia una organizzazione dietro, che a questo punto deve essere fermata.

Valerio Rosa