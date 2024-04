Vuole acquistare un fuori strada online. Ma è una truffa

Voleva acquistare un bel fuori strada attraverso un sito internet e alla fine ha rimediato una sostanziosa truffa. E’ accaduto a un cittadino sambenedettese che dopo aver visto su un noto sito di vendite on line, un fuori strada come lo desiderava da tempo, ha deciso di acquistarlo ed, attraverso un bonifico bancario, ha pagato l’acconto di 7mila euro, ignaro che il mezzo, in realtà, non era in vendita. Quando l’uomo si è accorto che la persona con cui si era rapportato era sparita dalla circolazione e che non c’era verso di procedere all’acquisto del fuori strada, ha capito di essere stato truffato. A quel punto non gli è rimasto altro da fare che sporgere denuncia e l’ha fatto nella stazione dei carabinieri di Cupra Marittima. I militari dell’arma hanno ricostruito tutta la vicenda e alla fine sono riusciti a risalire all’autore della truffa, che si troverebbe in Lombardia. La prima regola per utilizzare internet in sicurezza per l’acquisto di un’auto d’occasione è sempre la stessa: mai anticipare denaro, se non sì è assolutamente certi dell’affidabilità del venditore. Dopo aver individuato l’esemplare giusto, è necessario capire se il venditore è un privato oppure un commerciante e comportarsi di conseguenza.