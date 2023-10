Weekend di controlli. Carabinieri in azione

Weekend di controlli per i carabinieri. A Porto Sant’Elpidio un 35enne pregiudicato è stato arrestato per non essersi presentato in caserma. Denunciati anche un 31enne per inosservanza di obbligo di dimora a Sant’Elpidio a Mare e un 22enne per l’inosservanza di un’ordinanza della Corte di Appello di Ancona. Deferito un anconetano classe 1987, pregiudicato, per il reato di inosservanza della prescrizione di un foglio di via obbligatorio e una piemontese di 30 anni. A Porto San Giorgio i carabinieri hanno denunciatoun maceratese di 64 anni, pregiudicato, per la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. L’uomo è stato sorpreso in compagnia di un altro pregiudicato a Lido Tre Archi in possesso di eroina e cocaina, entrambi sono stati segnalati alla Prefettura di Fermo.