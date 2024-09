La Samb di rigore: buona la prima al Riviera contro la Recanatese, finisce 1-0

San Benedetto del Tronto, 15 settembre 2024 – La Samb vince con una buona prestazione la prima gara casalinga contro la Recanatese davanti a seimila tifosi.

La Samb è pericolosa dopo appena venti secondi quando Battista scende sulla sinistra e mettere dentro per Eusepi che viene anticipato di un soffio. Al 20’, Eusepi ci prova di testa ma non inquadra lo specchio. Al 36’, nuovo cross della Samb, che tenta sempre il traversone dalla sinistra, dove va spesso a giocare anche Kerjota assieme a Battista: il cross, però, viene bloccato da Del Bello.

Al 6’ della ripresa, grandissima occasione per Raparo, che da pochi metri conclude trovando la respinta di Orsini. La Samb risponde al 9’ con Eusepi, che di testa manda alto sopra la traversa il buon cross di Battista. Un minuto dopo, grande serpentina di Kerjota che poi conclude e Del Bello respinge. Al 25’ Battista tira da fuori ma Del Bello para in tuffo. Al 28’ la Samb passa in vantaggio: Paolini si incunea in area, viene atterrato e Amadei indica il dischetto; dagli undici metri Eusepi non sbaglia.

La Recanatese risponde con il neooentrato Valleja che da punizione colpisce la traversa. Al 37’, Eusepi si libera in area e conclude ma non trova di poco lo specchio. Al 45’, la Samb recupera un paio di buoni palloni sulla trequarti ospite e da una di queste occasioni Moretti colpisce il palo. La Samb potrebbe anche raddoppiare con un 4 contro due in contropiede ma Orfano prova un probabile pallonetto invece di servire i compagni in area. Non succede altro, la Samb vince la prima in casa.

Il tabellino

SAMB - RECANATESE 1-0 SAMB (4-3-3): Orsini; Chiatante, Pezzola, Gennari (40’s.t. Zini), Orfano; D’Eramo (23’s.t. Baldassi), Candellori, Paolini; Kerjota (46’s.t. Lonardo), Eusepi (48’s.t. Fabbrini), Battista (40’s.t. Moretti). A disp.: Semprini, Bouah, Toure, Tataranni. All.: Palladini RECANATESE (3-5-2): Del Bello; Spezzano (31’s.t. Pepa), Ferrante, Cusumano; Manfredi (31’s.t. Bruzzechesse), Melchiorri (13’ Gomez), Alfieri, Raparo, Mordini (14’s.t. Pesaresi); D’Angelo, Canonici (31’s.t. Valleja). A disp.: Verdini, Nunes, Magini, Gergo. All.: Filippi. Reti: 28’s.t. Eusepi (rig.) Arbitro: Amadei di Terni (Veli di Pisa e Petrakis dii Siena) Note: Spettatori 6073. Ammoniti: 24’ Candellori, 34’ Gomez, 42’ Spezzano, 19’s.t. Orsini, 30’s.t. Filippi (all. Recanatese). Angoli 3-4. Recupero 2’, 5'