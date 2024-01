Biglietti vincenti della Lotteria Italia 2024 di prima, seconda e terza categoria: dove sono stati venduti

Bologna, 7 gennaio 2024 – Lotteria Italia, la notte ha portato 210 premi agli italiani per un valore complessivo di 17,4 milioni di euro, con un boom di biglietti venduti (6,7 milioni in tutto il Paese): in molti hanno provato a tentare la fortuna negli ultimi giorni prima dell’estrazione che come di consueto avviene il giorno dell’Epifania, ma si sono sentiti rispondere dai tabaccai: “Biglietti finiti”, “Biglietti esauriti”.

Primo premio da 5 milioni a Milano, ma Emilia Romagna ancora protagonista dopo che nel 2023 aveva trionfato con la super vincita di Bologna.

Il quinto premio di prima categoria da un milione di euro, infatti, è andato a un Paperone di Montescudo Montecolombo, in provincia di Rimini.

Ma quali sono tutti i biglietti vincenti di prima, seconda e terza categoria? Come avviene la verifica del biglietto? Come si può ritirare la vincita? Qui le risposte.

Lotteria Italia, le serie e i numeri di tutti i biglietti vincenti estratti il 6 gennaio 2024 di prima, seconda e terza categoria

Biglietti vincenti di prima categoria: le serie e i numeri

I biglietti vincenti di prima categoria, sono stati annunciati ieri sera in diretta tv ad Affari Tuoi, su Rai1. Il primo premio da 5 milioni di euro va al tagliando F 306831 venduto a Milano. Il secondo premio va al tagliando M 382938 venduto a Campagna, in provincia di Salerno. Il terzo premio da 2 milioni di euro va al tagliando I 191375 venduto a Albuzzano, in provincia di Pavia. Il quarto da 1,5 milioni di euro va al tagliando C 410438 venduto a Roncadelle, in provincia di Brescia. Il quinto da un milione a Monte Colombo-Montescudo (Rimini).

Biglietti vincenti di seconda categoria: le serie e i numeri

Le serie e i numeri dei 15 biglietti di seconda categoria della Lotteria Italia del valore di 100 mila euro ciascuno, sono:

P 192527 venduto a Quartu Sant’Elena (Cagliari)

M 245885 venduto a Pietrasanta (Lucca)

F 131600 venduto a Polesine Zibello (Parma)

F 214883 venduto a Trieste

D 393404 venduto a Caldaro sulla strada del vino (Bolzano)

I 466701 venduto a Civitella Valdichiana (Arezzo)

I 257605 venduto a Napoli

I 063968 venduto a Piacenza

N 200785 venduto a Eboli (Salerno)

L 207346 venduto a Ottaviano (Napoli)

C 071644 venduto a Catania

M 404056 venduto a Roma

P 244070 venduto a Figline e Incisa Valdarno (Firenze)

M 462363 venduto a Roma

L 327933 venduto a Salaconsilina (Salerno).

Biglietti vincenti di terza categoria: le serie e i numeri

Nell’elenco consultabile qui sotto, si possono trovare le serie e i numeri dei premi di terza categoria, in tutto 190, del valore di 20mila euro ciascuno.

In Emilia Romagna 5 sono stati venduti a Bologna città, due in provincia di Bologna (a Casalecchio e a Zola Predosa, due in provincia di Ravenna (uno a Russi e uno a Faenza), uno a Carpi (Modena), uno a Morciano di Romagna (Rimini).

Solo un biglietto vincente di terza categoria nelle Marche, venduto a Sant’Elpidio a Mare (Fermo).

Queste, invece, le città dove sono stati aggiudicati i premi da 20mila euro in Veneto: Soave (Verona), Padova, Abano Terme (Padova), San Martino di Lupari, Venezia (2), Nogarole Rocca in provincia di Verona (2), Campolongo Maggiore (Venezia), Bassano del Grappa (Vicenza).

Come e quando ritirare la vincita

Sei mesi di tempo dalla pubblicazione, nel bollettino dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell’elenco dei biglietti vincenti: è la “data di scadenza” della Lotteria. I vincitori hanno 180 giorni per riscuotere il premio, presentando il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, o inviandolo, a rischio del possessore, all’Ufficio Premi, indicandole generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale).

Lo stesso per i premi arrivati grazie un biglietto acquistato online: in più però è necessario presentare un documento di identità valido, il codice fiscale e la stampa del promemoria di gioco o del codice univoco della giocata vincente.