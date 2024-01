Lotteria Italia 2024, è la notte dei premi milionari: attesa per i biglietti vincenti, l’Emilia Romagna sogna il bis

Bologna, 6 gennaio 2024 – E’ arrivato il giorno tanto atteso da parte del popolo italiano, con l’assegnazione dei premi milionari della Lotteria Italia 2024. In particolare, il sogno è di portare a casa il primo premio, quello più ambito, di 5 milioni di euro.

Lotteria Italia 2024: è la gran serata dei premi milionari

L’Emilia Romagna vuole il bis, Marche e Veneto sperano

Anche l’Emilia Romagna, le Marche e il Veneto flirtano con la Dea Bendata, sperando nel colpaccio. In realtà, l’Emilia Romagna sogna il bis, poiché l’anno scorso la vincita da 5 milioni avvenne nel quartiere popolare di San Donato a Bologna. Mentre Parma conquistò il premio – sempre di prima categoria – da un milione. Gli altri tre premi di prima categoria (2,5 milioni, 2 milioni e 1,5 milioni) se li aggiudicò invece il Lazio.

L’estrazione finale

L’estrazione finale dei biglietti vincenti, legati ai premi di prima categoria della Lotteria Italia, avviene come al solito in diretta tv, il 6 gennaio, nel giorno dell’Epifania, durante la puntata speciale del programma di Raiuno “Affari tuoi”, condotto da Amadeus, che inizia alle 20.35.

Lotteria Italia 2024: i premi

Come di consueto, la Lotteria Italia assegna premi di prima, seconda e terza categoria. Il primo premio ammonta a 5 milioni. L’importo degli altri premi sarà invece determinato dopo le operazioni di accertamento relative al ricavato della vendita dei biglietti. Ci sono poi i premi giornalieri (da 10 e 20mila euro), annunciati tra il 9 ottobre e il 31 dicembre del 2023, durante la trasmissione serale ‘Affari tuoi’, che va in onda dal lunedì alla domenica.

Lotteria Italia: le vincite del 2023

Nel 2023 i premi distribuiti dalla Lotteria Italia sono stati 195, per un totale di 16 milioni e 211 mila euro. Oltre ai cinque premi di prima categoria (5 milioni, 2,5 milioni, 2 milioni, 1,5 milioni e 1 milione), infatti, il concorso ha assegnato anche 10 premi di seconda categoria da 50mila euro e 180 di terza categoria da 20mila euro ciascuno.

Come verificare le vincite

Per verificare se i biglietti acquistati sono abbinati a uno dei premi della Lotteria Italia, bisogna utilizzare l’apposita sezione ‘verifica vincite’ presente sul sito ufficiale di Lotteria Italia – inserendo la serie e il numero presenti sul tagliando – oppure anche tramite l’app My Lotteries.

I premi giornalieri – assegnati dal 9 ottobre fino al 31 dicembre tra le persone che hanno inviato il codice di partecipazione – sono presenti anche nella pagina dedicata del sito ufficiale di Lotteria Italia e sono consultabili anche dopo il 6 gennaio 2024.

Tutti i biglietti vincenti della Lotteria, comunque, vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale rilasciato sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Come riscattare i premi

Il biglietto cartaceo vincente, integro e in originale, va presentato all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. (Viale del Campo Boario, 56/D – 00154 Roma) oppure a un qualsiasi sportello di Intesa Sanpaolo. Il vincitore dovrà presentarsi anche con un documento d'identità, col codice fiscale e col codice Iban (nel caso di accredito su conto corrente bancario o postale). Per ciò che riguarda, invece, il biglietto online, la richiesta di pagamento deve essere effettuata esclusivamente dal titolare del conto gioco, tramite il quale è stato acquistato il biglietto, presso una qualsiasi filiale di Intesa Sanpaolo o direttamente presso l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali. Il vincitore dovrà presentarsi con la stampa del promemoria di gioco o col codice univoco della giocata, col codice fiscale del titolare del conto gioco e col codice iban.

Scadenza per ritirare i premi

Una volta accertata la vincita alla Lotteria, c’è tempo per reclamare i premi entro e non oltre il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito del Bollettino Ufficiale dell’estrazione della Lotteria Italia.

E' di circa 30 milioni di euro il totale dei premi non riscossi della Lotteria Italia dal 2002 a oggi. Nell'ultima edizione gli italiani hanno "dimenticato" di riscuotere 400mila euro, divisi in 10 premi di terza categoria da 25mila euro ciascuno e da tre di seconda categoria da 50mila euro.

Lotteria Italia: boom di biglietti venduti

Anche se è possibile comprare i biglietti cartacei fino alla sera del 6 gennaio (la vendita online chiudeva il 3 gennaio), le stime, parlano di oltre 6,7 milioni tagliandi venduti (il costo era di 5 euro). Si tratta di un dato in crescita dell’11% rispetto all'edizione dello scorso anno. La regione leader per le vendite è il Lazio (oltre 1,2 milioni di biglietti staccati), seguita da Lombardia (poco più di un milione) e Campania (645mila). Quarta l’Emilia Romagna con 616mila tagliandi venduti.

Anche le vendite online (149.706), che rappresentano circa il 2,23% del venduto, hanno registrato un ottimo incremento (+47,6%).

L’Emilia Romagna cresce del 14%, Bologna leader

Sono stati 616.570 i biglietti della Lotteria Italia venduti in Emilia-Romagna, con un aumento del 14% rispetto a un anno fa, quando ne furono acquistati 540.750. La provincia di Bologna si conferma leader con 223.890 tagliandi (+18,2%), davanti a Modena che chiude a quota 83.390 (+17,3%) e Parma con 66.440 biglietti staccati che cresce del 6,6%.

Aumenti superiori alla doppia cifra percentuale anche a Forlì-Cesena, arrivata a 52.580 (+13,3%), Ferrara, che chiude a 44.180 (+14,5%) e Piacenza, per un totale di 39.310 tagliandi (+15,7%). Si cresce anche a Rimini, giunta a quota 42.540 biglietti staccati (+9.4%), Reggio Emilia 32.520 (+7,8%) e Ravenna, ultimo per tagliandi venduti a 31.720 e per crescita percentuale (+ 6,1%).

I numeri nelle Marche e nel Veneto

Ecco i numeri dei biglietti venduti nelle province delle Marche: a Fermo 23.980 tagliandi staccati, a Pesaro-Urbino 38.840, a Macerata 25.260, ad Ascoli Piceno 19.780 e ad Ancona 54.900. Invece i numeri delle città del Veneto sono i seguenti: a Padova 80.740 biglietti venduti, a Verona 132.940, a Rovigo 19.640, a Venezia 81.720, a Belluno 9.560, a Treviso 47.680 e a Vicenza 49.500.

Le altre province italiane

Per ciò che riguarda le altre province italiane, Roma si conferma leader nelle vendite dei biglietti della Lotteria Italia con 968.090 tagliandi staccati, in aumento dell'11,1% rispetto al 2022. Lontanissima Milano, che occupa il secondo gradino del podio con 443.210 biglietti venduti, +4,7% rispetto a un anno fa. Segue a ruota Napoli, dove le vendite ammontano a 330.420 (+11,9%). Quarto posto in questa speciale graduatoria per la provincia di Torino, dove sono stati venduti 247.700 biglietti (+12,7%).

I disegni sui biglietti della Lotteria Italia

Anche quest’anno l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha accomunato al gioco della Lotteria Italia il progetto "Disegniamo la fortuna", un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.

Il tema scelto quest’anno è "Disabilità e Musica", che rappresenta l'impegno profuso dagli enti del Terzo settore nel favorire l'integrazione sociale attraverso l'arte e il talento musicale. Non solo, le 12 opere grafiche aggiungono un tocco artistico e unico ai biglietti.