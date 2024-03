8 marzo a Bologna: ecco gli appuntamenti da non perdere

Bologna, 5 marzo 2024 - Ricco programma di appuntamenti per la giornata internazionale dei diritti della donna. “L’8 marzo è diventato un appuntamento strutturato nella nostra città - afferma la vicesindaca Emily Clancy -. Ci tantissime iniziative intorno a questo giorno e lungo tutto l’anno su tutto il territorio. Stiamo vedendo sempre più assemblee sulla parità di genere e sull’equità. Una sensibilità diffusa grazie anche ai movimenti femministi portati avanti negli anni. L’8 marzo non basta più: straripiamo fuori da questa data”.

Per venerdì 8 marzo, Comune e Città metropolitana, insieme alle associazioni, ai sindacati e ai centri antiviolenza, hanno realizzato una kermesse di eventi volti a sensibilizzare la cittadinanza sulla parità di genere. Sono in totale 200 gli appuntamenti del territorio metropolitano, consultabili online nell’apposita pagina della città metropolitana.

8 marzo, festa della donna: ecco tutti gli appuntamenti da non perdere a Bologna

Gli appuntamenti di mercoledì 6 marzo

Mercoledì 6 marzo, alle 12.30, a Palazzo Malvezzi c’è la firma del protocollo sull’autonomia lavorativa per le donne vittime di violenza. Dalle 16.30, sempre a Palazzo Malvezzi, il percorso guidato ‘Sei abiti contro la violenza’ dello stilista Mario Costantino Triolo - Mct Collezione. Poi, alle 17, l’incontro ‘Il racconto di casi concreti’, che precede la tavola rotonda Lavoro e uguaglianza: le priorità del territorio, alle 17.30.

Giovedì 7 marzo

Alle 17, la biblioteca Orlando Pezzoli organizza un incontro per i più piccoli. Alle 17.30, la biblioteca J.L. Borges, Cristina Maurelli e Giuditta Rossi presentano il loro libro ‘Stereotipi a colori’ Piccola guida ai pregiudizi e a bias cromatici’. Sempre alle 17.30, alla biblioteca Borgo Panigale, l’Unione donne italiane organizza l’incontro ‘Parole di donne, parole di pace’.

Venerdì 8 marzo

Dalle 10 alle 11, la vicesindaca Clancy sarà alla Fondazione Aldini Valeriani per l’assemblea sindacale retribuita, con l’inaugurazione di una panchina rossa. Alle 10, si inaugura un’altra panchina nel giardino Bergonzini, alla presenza della presidente del Quartiere San Donato-San Vitale. Alle 10.30, al Modernissimo, il sindaco Lepore consegnerà la turrita d’argento a Elda Ferri, un delle poche produttrici del cinema italiano.

Alle 11.30, a palazzo d’Accursio, la seduta solenne dei Consigli di Comune e Città metropolitana. Tutto ruota intorno al tema “donna e lavoro - spiega Maria Caterina Manca, presidente del Consiglio comunale -. Ci saranno due ospiti donne che parleranno di diritti e di gap gender”. Le ospiti sono Valentina Ciferri, direttrice provinciale Inps, e Valentina Rubertelli, presidente del comitato regionale dei Notai dell’Emilia-Romagna.

I musei

Appuntamenti con i musei civici per raccontare le storie delle donne, artiste e icone, che hanno caratterizzato la nostra storia. Alle 16.30 al Museo civico d’Arte industriale e Galleria Davia Bargellini. Alle 17, invece, porte aperte al Museo civico del Risorgimento. Sempre alle 17, la Pinacoteca nazionale offre Artiste e committenti dentro e fuori i monasteri. Alle 17.30, il Museo internazionale e biblioteca della musica propone Gioventù di una musicista. Marianna Bottini: vita e opere di una virtuosa dell’800. Sempre alle 17.30, visita guidata al Mambo su Lynda Benglis e Properzia de’ Rossi.

I teatri

Venerdì 8 marzo alle 21, il Teatro Celebrazioni ospita Geppi Cucciari in Perfetta. Venerdì e sabato, il Duse propone Oliva Denaro con Ambra Angiolini. Venerdì alle 21, al Dehon, lo spettacolo Ester e l’invenzione del Carnevale. Venerdì alle 21, sul palco del Teatro Ridotto c’è I figli del Vento.

Sabato, alle 21, al Celebrazioni, c’è Shakespeare 2.0. Lo stupro di Lucrezia, con Francesca Barra e Claudio Santamaria.

Donne e lavoro

“Abbiamo dedicato la giornata alla grande disuguaglianza che si concretizza nel lavoro - commenta Simona Lembi, responsabile del piano per l’Uguaglianza della Città metropolitana -. Il piano lavora per favorire l’uguaglianza nel mercato del lavoro, dove c’è ancora molto da fare. Abbiamo discusso con le istituzioni e le parti sociali ed economiche per discutere delle priorità nel campo del lavoro pagato. I dati del Paese sono drammatici: il 69% dell’occupazione femminile è la media europea, ma l’Italia registra il 51%, ultima in Europa”.