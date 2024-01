Arte fiera 2024, le date e cosa vedere alla 50esima edizione

Bologna, 15 gennaio 2024 – Uno degli appuntamenti culturali più attesi in città da collezionisti e appassionati sta per riaprire i battenti ai padiglioni 25 e 26 del Quartiere Fieristico di Bologna, ingresso Costituzione. Arte Fiera torna dal 2 al 4 febbraio, nell’anno in cui festeggia i suoi 50 anni di attività.

Un traguardo che nessuna fiera in Italia può vantare e solo due in Europa. Come gli anni scorsi, la rassegna sarà dedicata all’arte moderna e contemporanea, con alcune novità di esposizione. Alla Main Section, divisa tra arte storicizzata e contemporanea, si affiancano si affiancano tre sezioni curate e su invito: Fotografia e Immagini in movimento, Pittura XXI e Multipli che propone opere in edizione, spaziando dal libro d’artista al design d’autore.

Gli orari d’ingresso

I cancelli di Arte Fiera si apriranno al pubblico venerdì 2 febbraio dalle ore 12 alle ore 20, per poi proseguire sabato 3 e domenica 4 febbraio, dalle ore 11.00 alle ore 20.00. Da quest’anno, tutti i biglietti saranno digitalizzati e disponibili online. il costo di un ticket giornaliero è di 27,00 euro. I ragazzi fino ai 10 anni compresi entrano gratis.

L’acquisto del ticket giornaliero dà diritto all’ingresso agevolato a tutte le sedi museali dell’Area Arte Moderna e Contemporanea dell’Istituzione Bologna Musei e Genus Bononiae, nonché ai Main Projects coinvolti nel programma Art City Bologna, secondo le rispettive modalità di apertura.

Per chi ha intenzione di passare più giorni ad Arte Fiera sarà possibile sottoscrivere due tipi di abbonamento: 37,00 euro per tre giorni e 33,00 euro per due giornate, per un ingresso solo a data.

Il programma

Arte Fiera rilancia anche quest’anno la propria partnership con Art City, il circuito dell’art week bolognese, con uno degli appuntamenti più amati dal pubblico: la Art City White Night. Sabato 3 febbraio è infatti prevista un’apertura straordinaria fino alle ore 24 di numerose sedi del circuito Art City Bologna, oltre che di gallerie, spazi espositivi indipendenti, palazzi storici e negozi.

La cinquantesima edizione della kermesse sarà inevitabilmente un ritorno alle origini, rivisitando dunque episodi, personaggi, opere, pubblicazioni delle precedenti rassegne, a partire dall’anno di fondazione, il 1974. Nel farlo, celebrerà anche gli anni Settanta a Bologna, una stagione straordinaria in cui la città era all’avanguardia - non solo in Italia - nelle arti visive, nel design, nell’architettura, nell’immaginare nuove forme di rapporto fra arte, politica e società.

Di quella stagione, la nascita di Arte Fiera è stata al tempo stesso un effetto e una causa: è scaturita dal clima innovativo e audace della città, e ha dato ad esso, fin da subito, un impulso fondamentale, a partire dalla scelta di finanziare l’ormai mitica prima Settimana Internazionale della Performance del 1977.