Burattini a Bologna: dicembre 2023 per scoprire Papa Gregorio XIII

Bologna, 1 dicembre 2023 – Alla scoperta di Papa Gregorio XIII con i burattini bolognesi: è questa la nuova iniziativa proposta dalla Fondazione Palazzo Boncompagni, che per il mese di dicembre propone un ricco programma di valorizzazione della figura che cambiò il tempo moderno con la riforma del calendario.

Il debutto del progetto sarà questa domenica 3 dicembre alle 17, con lo spettacolo di burattini Fagiolino e Sganapino servitori nella casa di Papa Gregorio XIII di Riccardo Pazzaglia. “La formazione dei più giovani è uno dei nostri obiettivi, questa rappresentazione ha lo scopo di avvicinare alla figura di Papa Gregorio XIII i bambini e le loro famiglie”, spiega l’ingegner Paola Pizzighini Benelli, presidente della Fondazione Palazzo Boncompagni. Prima dell’evento si terrà anche una visita guidata ‘insolita’ del palazzo, sarà proprio il burattino di Ugo Boncompagni (Papa Gregorio XII) - creato ad hoc con il contributo della Regione - ad accompagnare gli ospiti. Verranno poi fatte delle repliche mattutine, alle 10, dal 4 al 7 dicembre, pensate per le scuole e per gruppi organizzati. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito.

Ma non solo spettacoli: all’interno dell’iniziativa di valorizzazione di Boncompagni troviamo anche A braccetto per Bologna con Papa Gregorio, quaderno-gioco ideato e progettato da Simona Pinelli per ampliare i contenuti di palazzo Boncompagni anche ai bambini che – spiega l’autrice – “sono un pubblico importantissimo e trovo che insegnargli fin da subito ad apprezzare il loro patrimonio culturale sia un metodo straordinario di educazione”.

Durante tutto il mese di dicembre inoltre il Palazzo offrirà diverse opzioni di visite guidate: ogni giovedì sera ci sarà la violinista Isabella Bui ad accompagnare i visitatori, il venerdì si potrà gustare un aperitivo e il sabato mattina sarà invece prevista una visita guidata con colazione.

Grandi novità anche per il mese di gennaio: durante il periodo di Artefiera Palazzo Boncompagni ospiterà una mostra di Mimmo Palladino, noto pittore e scultore molto amato dalla città.