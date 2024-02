Bologna Children’s Book Fair 2024: quando si tiene la kermesse e le novità in programma

Bologna, 28 febbraio 2024 - Si avvicina la 61esima edizione della Bologna Children's Book Fair. Dall'8 all'11 aprile 2024 i padiglioni di BolognaFiere ospitano uno degli eventi di riferimento in ottica libri per ragazzi, sempre più internazionale vista la presenza di numerosi ospiti e 1500 espositori attesi da oltre 100 paesi del mondo.

Cosa prevede l'evento

Bologna Children's Book Fair vuole dare seguito al successo della fortunata 60esima edizione del 2023. Sono previste grandi novità, tra le quali spicca l'ingresso della fiera come Patron Member nell’International Publishers Association (IPA), la maggiore federazione di associazioni di editori a livello mondiale, con sede a Ginevra, che ha l'intento di difendere valori come la libertà di pubblicazione e il diritto d'autore.

Il tema centrale di questa 61esima edizione, presentata nella giornata del 28 febbraio, consiste nelle sfide che l'Intelligenza Artificiale pone all'editoria, attraverso incontri e dibattiti tra esperti (anche con visioni differenti). Sotto la lente di ingrandimento anche l'Africa, in modo che pubblico ed espositori possano incontrare rappresentanti dell'editoria emergente del continente.

Un'altra novità importante consiste in una collaborazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu), che consente di dare vita a iniziative dedicate ad argomenti sensibili e di attualità.

Le questioni primarie sono in particolar modo la sostenibilità, attraverso il panel "Reading for the Planet: Children’s Books for a Sustainable Future", i mari, tramite l'incontro intitolato "The Ocean Planet: the Science, Politics, and Culture of the Sea in Children’s Books", e i diritti dei bambini, per il quale autori di tutto il mondo leggeranno nelle proprie lingue frammenti della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia.

L'edizione 2024 della Children's Book Fair prevede la Slovenia come nazione ospite d'onore. Tramite una mostra intitolata "And then what happens", vengono esposte al pubblico opere di 59 illustratori sloveni contemporanei.

Children's Book Fair accoglie appassionati di diversi ambiti in spazi dedicati, dai fumetti grazie al Comic Centre a Serie Tv e Film con il TV/Film Right Centre. Ad esse si aggiungono altre sezioni come il Centro Traduttori, indirizzato a chi è interessato a specializzarsi nella traduzione, l'Audio HQ, spazio destinato all'audio, e PublisHer, per affrontare il problema degli squilibri di genere nell'ambito dell'editoria.

Gli ospiti in programma

Autori e illustratori di tutto il mondo sono attesi a Bologna per la Children's Book Fair. Tra i tanti nomi coinvolti si possono citare gli italiani Beatrice Alemagna e Lorenzo Mattotti, il francese Benjamin Lacombe, che ha realizzato remake di copertine di famosi autori, l'americano Mac Barnett, la pluripremiata illustratrice belga Anne Brouillard, la cilena Paloma Valdivia, ideatrice della copertina dell’Illustrators Annual 2024, e il tedesco Edward Van de Wendel.

I premi della Children's Book Fair

Nel corso dei 5 giorni dell'evento, sono in programma le consegne di riconoscimenti inerenti ai mondi della letteratura, dell'illustrazione e dell'editoria. Si parte con i premi consegnati dagli organizzatori della fiera: il BOP - Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the Year, che premia i migliori editori per ogni area del mondo, i BolognaRagazzi Awards, divisi in più categorie e dedicati ai migliori libri, e il BolognaRagazzi CrossMedia Award, che premia i contenuti editoriali che hanno riscosso successo anche in altre piattaforme.

I vincitori di alcuni premi sono stati già annunciati nella conferenza stampa di presentazione dell'evento. Si aggiudica la categoria speciale dedicata ai mari dei BolognaRagazzi Awards l'opera "Giù nel blu - Dalla superficie agli abissi: viaggio sottomarino sfogliabile" di Gianumberto Accinelli, mentre "Il racconto della roccia" di BeneDì (pseudonimo di Benedetta d'Incau) si è aggiudicata la categoria Comics Young Adult, destinata alle produzioni fumettistiche.

Sono previste anche, nel corso della rassegna, le consegne del Premio Strega Ragazze e Ragazzi, del Premio Carla Poesio per la miglior tesi italiana di laurea in Letteratura per l’infanzia, del PublisHer Excellence Awards, il premio femminile per l'editoria, e di svariati altri riconoscimenti.