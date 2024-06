Si accende l’estate a Bologna: spicca un ricco cartellone

Bologna, 3 giugno 2024 – Se guardiamo dall’alto la vita di Bologna nell’estate 2024, ci accorgiamo subito che rispetto a dieci anni fa le attività culturali brillano numerose nella prima periferia. O almeno un tempo si chiamava così, “la prima periferia”, cioè quartieri come Bolognina, San Donato, Borgo Panigale che ora sono... semplicemente città. Quella parte di città dove fioriscono le rassegne estive. Oggi si parla di questo nel podcast gratuito Il Resto di Bologna, ascoltabile sul nostro sito e sulle altre piattaforme.

Basta passeggiare in via Fioravanti nella Bolognina, ad esempio, per accorgersi della vitalità che un giardino può portare a un rione, diventando presidio. Ecco il giardino Donatori di Sangue più noto come Fondo Comini, dove da mercoledì fino a settembre torna ‘Comini Espress’, ovvero musica, incontri, presentazioni e proiezioni curati da Binario 69 all’insegna del motto “non pop ma popolare”. Si comincia l’8 giugno con i Meganoidi.

Alla Casa del custode nel parco di Villa Ghigi c’è invece ‘L’eco della prima collina’, rassegna pensata per dare voce agli artisti locali in versione estiva regalando agli avventori del parco un’esperienza caratterizzata da una suggestiva semplicità. Come stare in un rifugio di montagna dove condividere momenti di vera convivialità tra un torneo di scacchi e l’ascolto condiviso di vecchi vinili.

Si affaccia quest’anno sull’estate bolognese il giardino delle case Acer, le Popolarissime, spazio urbano in via dello Scalo che ha visto una riqualificazione. Tutti i mercoledì fino al 19 giugno si balla la break dance con Eka e, a partire da domani fino al 9 luglio, tutti i martedì lezioni aperte di tango. Sarà anche protagonista del cinema itinerante ‘Si gira!’. Montagnola Republic e Frida nel Parco animano poi il parco della Montagnola e diventano un importante presidio. Quest’anno al Dlf l’ambiente creato dal Locomotiv è quello di ‘Tropical Balera’ fino al 29 settembre. Una programmazione dedicata alla musica popolare emiliana e del mondo con la Filuzzi bolognese e il liscio che si mischiano ai ritmi sudamericani e alla cumbia.

‘Vista paradox’ è il progetto culturale di Archivio Zeta che si sposta in un’altro luogo della prima collina, ovvero negli spazi dell’ala monumentale dell’Istituto Rizzoli. ‘Barrio Bologna’ è il nuovo spazio dedicato all’estate del Dumbo tra buon cibo, drink, musica e dj set, mentre al Fermento in Villa, nel Parco di Villa Angeletti, tra una birretta e un drink al chioschetto ecco un’agenda piena di concertini indie sorprendenti. Sussurri e grida, cinguettii e brusii che non sono rumore, ma unione, sono il manifesto al Guasto per una estate da grandi e piccini, in centro. Buona estate a tutti.