Bologna, all’EuropAuditorium inizia la magia Disney

Bologna, 1 dicembre 2023 – Uno spettacolo per tutta la famiglia per le feste ormai alle porte. Inizia l’incantesimo di Walt Disney, domani e domenica a Bologna grazie alla collaborazione fra Calma Management, Teatro EuropAuditorium, Teatro Comunale di Bologna e Fonoprint Studios. Arriva infatti in Prima Nazionale, The Sound of Magic, firmato Disney Concerts, per tre repliche tutte sold out.

Lo spettacolo vedrà la partecipazione dell’Orchestra del Teatro Comunale che suonerà dal vivo le musiche che fanno da colonna sonora alle scene di celebri film di animazione che verranno proiettate in alta definizione su grande schermo. Sul podio, il direttore brasiliano Thiago Tiberio, oggi uno dei più importanti compositori e direttori di musica per film.

Lo spettacolo celebra i 100 anni della The Walt Disney Company e fa rivivere le emozioni dei classici più amati come Frozen – Il Regno di Ghiaccio, Alice nel Paese delle Meraviglie, Cenerentola, La Bella Addormentata nel Bosco e tanti altri. “Il nostro show – spiega Tiberio – è un viaggio visual e musical attraverso i momenti più incredibili di Disney sotto forma di distinte suite che uniscono canzoni e sottofondo musicale. Ogni nota è sincronizzata a un grande schermo dietro l’orchestra, dalla prima all’ultima. Dato che la musica è molto impegnativa, questo è un concerto complicato, ma l’orchestra suona alla grande e il nostro pubblico sicuramente apprezzerà la serata”.

A proposito di Teatro Comunale, che ha subito abbracciato il progetto, “l’orchestra suona in modo meraviglioso – aggiunge il direttore – , è veramente un piacere lavorare e imparare con musicisti di così alto livello. Sarà uno show magnifico”.

Show che avrà anche un ‘seguito’, con un secondo spettacolo a inizio anno. Il 5 e il 7 gennaio, infatti, sempre all’EuropAuditorium, ci sarà infatti Fantasia in concert, un’altra produzione originale con le musiche di Fantasia e Fantasia 2000.