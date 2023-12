Carolina Benvenga e Andrea Dianetti: chi sono i conduttori dello Zecchino d’Oro

Bologna, 1 dicembre 2023 – Il contest musicale amato da tutti, grandi e piccini, è finalmente in arrivo con la 66esima edizione. Lo Zecchino d'Oro inaugura la sua prima serata stasera in diretta su Rai 1, dalle 17:00 alle 18:40, e proseguirà fino alla grande finale di domenica 3 dicembre. In queste giornate di selezioni, sono due i presentatori che ci accompagneranno tra una canzone e l'altra: Andrea Dianetti e Carolina Benvenga, giovani attori amatissimi dal web.

Carolina Benvenga e Andrea Dianetti conduttori ufficiali dello Zecchino d'Oro 2023

Chi è Andrea Dianetti

Andrea Dianetti ha 36 anni, è nato a Roma. Ha da sempre una grande passione per la recitazione, sia teatrale che cinematografica, e negli anni ha interpretato vari personaggi in sitcom e serie televisive come Camera Café, La ladra, I Cesaroni, I delitti del cuoco e Un medico in famiglia.

La sua voce è familiare a molti italiani grazie alla sua carriera nel doppiaggio, iniziata nel 2010 e portata avanti con alcune stagioni di CSI: Scena del crimine, New York e Miami. Ha inoltre lavorato come doppiatore anche nell'ambito infanzia su Planet Kids di Sky.

Più recentemente, è stato visto in TV come conduttore del programma Isola Party su Mediaset Infinity con Valeria Angione nel 2021 e con Giorgia Palmas nel 2023. L'anno scorso ha invece partecipato a Tale e Quale show, arrivando secondo.

Chi è Carolina Benvenga

Anche Carolina Benvenga è romana, ha 33 anni ed è conosciuta per essere la conduttrice, dal 2012, del programma televisivo di successo La posta di YoYo, in onda tutti i giorni su Rai Yoyo, oltre ad aver partecipato a diversi speciali per il cinema di Peppa Pig e Masha e Orso, prodotti dalla Warner Bros. Lavora anche per Rai Gulp come presentatrice dei programmi Tiggì Gulp, La TV Ribelle e Gulp Girl. Anni fa ha anche preso parte a delle puntate extra dello Zecchino d'Oro, mentre stavolta sarà co-protagonista del programma.

Star della tv e del web

Non è la prima volta che Andrea e Carolina lavorano insieme: già nel 2009 sono stati conduttori del programma Staraoke, in onda su Cartoon Network e, nel 2010, su Boing. Sono entrambi star dei social, pur gestendo i loro account in modo diverso. Andrea ha un attivissimo pubblico, con un profilo Instagram da 300mila follower in cui intrattiene i fan con ricette e sketch comici su situazioni quotidiane in cui tutti si possono immedesimare, mentre Carolina segue la sua carriera nei contenuti per l'infanzia con video musicali e cantati, rivolti ai più piccoli. Gli utenti che la seguono sono oltre 200mila e la maggior parte sono probabilmente genitori, per i quali riserva reel comici sul crescere i figli.

La coppia di conduttori farà faville stasera e non vediamo l'ora di vederli in azione. I due attori ci terranno compagnia fino a domenica, quando lasceranno il posto a Carlo Conti per il gran finale.