Zecchino d’Oro 2023, oggi la finale: quale canzone vincerà?

Bologna, 3 dicembre 2023 – Quale canzone vincerà lo Zecchino d’Oro? Lo scopriremo stasera: la finalissima sarà trasmessa oggi in diretta su Rai1 dalle ore 17.20, condotta dal direttore artistico Carlo Conti e trasmessa dagli studi dell’Antoniano di Bologna. Le prima due puntate del programma sono state invece presentate da Carolina Benvenga e Andrea Dianetti.

La 66esima edizione è intitolata 'La musica può', per celebrare tutto quello che la musica ha generato in più di sessant'anni e quello che può ancora fare.

Zecchino d'Oro, i conduttori Carolina Benvenga e Andrea Dianetti con il piccolo Coro dell'Antoniano. Oggi, 3 dicembre, c'è la finalissima

I mini-interpreti, accompagnati dal Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni, quest'anno sono 17 e vengono da dieci regioni e tre Paesi esteri: Grecia, Bulgaria e Albania. Tra gli autori / parolieri di quelle proposte ci sono Loredana Bertè, Paolo Vallesi, Max Gazzè e Matteo Bocelli.

Tanti gli ospiti vip in giuria nelle prime due puntate, Lino Banfi, Flora Canto, Elettra Lamborghini, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

Nella finale sono attesi gli youtuber Ninna e Matti, Paolo Conticini, Diletta Leotta e Rocio Morales.

Alla fine della prima puntata, la canzone preferita è stata ‘Non ci cascheremo mai’, che vede Max Gazzè tra gli autori ed è interpretata da un bimbo di 9 anni di Napoli, Salvatore.

Al termine della seconda, la più votata è stata ‘Ciao Europa’.

Le canzoni e i piccoli interpreti

Nella prima puntata sono stati presentati i primi 7 brani in gara.

Ci pensa mamma (Musica: Gerardo Pulli, Piero Romitelli, Edoardo Castroni, Edoardo Ruzzi – Testo: Piero Romitelli, Gerardo Pulli, Edoardo Castroni, Edoardo Ruzzi) cantata da Greta, 9 anni, di Genova;

Non ci cascheremo mai (Musica: Max Gazzè e Francesco De Benedettis – Testo: Francesco De Benedittis – Francesco Gazzè) cantata da Salvatore, 9 anni, di Napoli;

La casa stregata (Musica: Valerio Baggio – Testo: Mario Gardini) cantata da Gaia, 5 anni, di Capodrise (Caserta) e da Claudia, 9 anni, di Bari;

Le dita nel naso (Musica: Pierpaolo Guerrini e Matteo Bocelli – Testo: Pierpaolo Guerrini e Enrico Rosteni) cantata da Viola Marie, 8 anni, di Zoagli (Genova);

La frutta e la verdura (Musica: Paolo Vallesi e Giulia Mutti – Testo: Giulia Mutti) cantata da Ginevra, 6 anni, di Roma;

Ci ci ci co co (Musica: Michele Paulicelli e Marco Iardella – Testo: Michele Paulicelli – Marco Iardella) cantata da Martina, 8 anni, di Roma;

Zitto e mosca! (Musica: Giuseppe De Rosa – Testo: Flavio Careddu e Irene Menna) cantata da Edoardo, 10 anni, di Chiaravalle (Ancona).

Nella seconda le altre 7 canzoni:

Ballano (Musica: Carmine Spera e Antonio Buldini – Testo: Carmine Spera e Antonio Buldini) cantata da Matilda, 9 anni, di Fiumefreddo Di Sicilia (Catania);

I numeri (Musica: Maurizio Fabrizio – Testo: Katia Astarita) cantata da Delia, 10 anni, di Bova Marina (Reggio Calabria);

Puz Puz Puzzola (Musica: Lorenzo Baglioni e Michele Baglioni – Testo: Lorenzo Baglioni e Michele Baglioni) cantata da Céline, 5 anni, di Excenex (Aosta);

Mister Spazzolino (Musica: Valentina Ambrosio – Testo: Valentina Ambrosio) cantata da Valentina Maria, 9 anni, Santo Stefano Magra (La Spezia);

Ci vorrebbe un ventaglio (Musica: Gianluca Buresta e Giorgio Iommi – Testo: Emilio Di Stefano) cantata da Aurora, 9 anni, Civitanova Marche (Macerata);

Ciao Europa (Musica: Lodovico Saccol – Testo: Arcangelo Crovella e Lodovico Saccol) cantata da Eliza, 8 anni, di Scutari (Albania) in trio con Dariya, 10 anni, di Varna (Bulgaria) e Alexandros, 6 anni, di Galatsi (Grecia);

Rosso (Musica: Gianfranco Fasano – Testo: Loredana Bertè) cantata da Michael, 9 anni, Orta Di Atella (Caserta).

Solidarietà

Come da tradizione, lo Zecchino d’Oro si fa portavoce di Operazione Pane, la campagna di Antoniano che supporta 20 mense francescane in Italia e 5 nel mondo (in Ucraina, Romania e Siria).

Si possono sostenere le mense francescane con un sms o una chiamata da rete fissa al 45538.