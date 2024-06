Eventi a Bologna: gli appuntamenti del 7, 8 e 9 giugno

Bologna, 7 giugno 2024 - Musica, spettacoli e festa grande. Questo weekend a Bologna ha una parola chiave: divertimento. Vediamo insieme il calendario degli eventi in programma per questi tre giorni.

Venerdì 7 giugno

Alle 11, in Salaborsa, nell'ambito di Bologna Portici Festival, c'è la presentazione di VisitAR Bologna. Le luci di San Luca con la magia voluta da Cesare Cremonini accompagnerà le centinaia di bolognesi lungo il portico di San Luca appunto fino alla Basilica: l’appuntamento si replicherà fino a domenica sera compresa.

Gianni Morandi parteciperà venerdì sera alla festa della musica in piazza Maggiore

Parte oggi il Biografilm Festival. Il primo appuntamento è alle 18, al Cinema Lumière, con I Am the River, the River Is Me, di Petr Lom. Alle 18, piazza Rossini per La Merenda vede come ospiti Federico Poggipollini e Paola Maugieri, per introdurci al grande show della serata in Piazza Maggiore. Alle 19, nello stesso posto arriva Gabriele Romagnoli. Sempre alle 18, in piazza San Domenico, si parla di Il grande Bologna che giocava in Paradiso. Tutte le partite della stagione '63-64 che ha visto i rossoblu campioni d'Italia di Silvano Bruzzi. Dialogano con l’autore Antonio Bagnoli, Piergiovanni Rocchi, Marco Michelini, Piero Gasperini. Alle 21, Tutto Esaurito ospita la giornalista d'inchiesta Milena Gabanelli, all'Arena del Sole. Sempre alle 21, il Modernissimo apre le porte per l'evento Bologna 1964, 60 anni fa, il settimo scudetto. Conduce Sabrina Orlandi saranno presenti numerosi ospiti tra cui l’assessora allo Sport, Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca, l’autore Roberto Grandi, Riccardo Brizzi, docente di Storia contemporanea e Storia della Comunicazione dell'Università di Bologna, gli ex calciatori Eraldo Pecci, Franco Colomba e il secondo portiere di allora Rino Rado.

Alle 21.30, grande appuntamento in piazza Maggiore con lo show Bologna, la Musica – Racconti e suoni di una città, condotto da Luca Barbarossa e Paola Maugieri con la partecipazione di Gianni Morandi. La band è coordinata dal Maestro Beppe D’Onghia con Federico Poggipollini, Ricky Portera, Nicola “Ballo” Balestri e Tommaso Ruggero, Lele Veronesi e Roberta Giallo, con interventi di tanti protagonisti della scena musicale cittadina e nazionale. Sempre alle 21.30, c'è altra musica in piazza della Pace con Danze dal mondo e Marconi Inspire.

Sabato 8 giugno

Alle 11, all'Archiginnasio, il musicologo Piero Mioli legge l’Oro del Reno di Wagner. Alle 18, il Cinema Lumière propone Romina di Valerio Lo Muzio e Michael Petrolini. Alle 18.30, la Basilica di San Petronio ospita “Giovani in Concerto: Insieme per la Pace”. Alle 20.30, l'Auditorium del Mast proietta il documentario in lingua originale Brett Story. Alle 21, per ResiDANZE, Teatri di Vita si riempie per lo spettacolo di Marco Chenevier 'Quintetto'. Sempre alle 21, Veronica Pivetti è l'ospite di Tutto Esaurito all'Arena del Sole. Altro appuntamento alle 21 in piazza della Pace per la serata con Nicolò e la filuzzeria. Alle 21.15, in via Mascarella c'è l'appuntamento con Salotto del Jazz. Attesi i Marco Pretolani “The Indians”.

Domenica 9 giugno

Alle 16.30, al Comunale Nouveau è in programma lo spettacolo Soirée Stravinskij / Rachmaninov, che unisce musica e danza. Alle 19, La Merenda in piazza Rossini ospita Nicola Borghesi in Bologna, me ne vado. Alle 19.30, Olivia Rodrigo è all'Unipol Arena per l'unica tappa italiana del suo tour mondiale. Alle 20.30, al Dehon c'è lo spettacolo di danza Le fil rouge.