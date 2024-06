Portici di San Luca a Bologna, via allo show di luci con Cremonini tra la folla in estasi

Bologna, 5 giugno 2024 - Dopo giorni di attesa lo spettacolo di luci al Portico di San Luca (QN - il Resto del Carlino è media partner), in occasione della seconda edizione del Bologna Portici Festival, ha finalmente inizio. E per la prima delle 5 serate non poteva mancare proprio lui, l’ideatore dell’imponente progetto artistico Cesare Cremonini che ha abbracciato la folla ed è salito insieme al sindaco Matteo Lepore.

Luci a San Luca, lo spettacolo dei colori e della musica. In centinaia con il naso all'insù

Il click della notte magica piena di luci, musiche e colori è scattato alle 21,30 in punto e fino a domenica (dalle 21.30 alle 5 del mattino, quando via di San Luca resterà chiusa al traffico veicolare) i portici di San Luca patrimonio Unesco dal 2021 si illumineranno e si riempiranno di colori e di persone, come stasera, tutti con gli occhi in sú per godersi lo spettacolo.

Un bagno di folla ha accolto Cesare Cremonini in mezzo alle luci e alle installazioni: tanti i fan che ne approfittano per un selfie, grida al suon di “grande Cesare” e tanti sorrisi.

Il cantante ha percorso un pezzo del cammino accanto al sindaco Matteo Lepore, con cui ha commentato “Io quando vedo la gente felice sono felice.”

Cesare e il primo cittadino hanno dunque fatto da capofila ad lungo corso di gente, fino alla Curva delle Orfanelle, dove è stata posta la prima installazione del land-light artist Philippe Frank. Qui anche una colonna sonora composta ad hoc dal cantante e dal musicista Magnanini invade la strada e il portico: note dolci e soavi, che accompagnano le onde di luci bianche proiettate sui cipressi, che donano un effetto da incanto. Tutti fermi, occhi in su e orecchie in ascolto per le note Cesare.