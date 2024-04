Eventi a Bologna di martedì 9 aprile 2024

Bologna, 9 aprile 2024 - Come ogni giorno, ecco la nostra breve guida agli appuntamenti della giornata sotto le Due Torri. Alle 20.30, il Teatro Auditorium Manzoni ospita, all’interno di Bologna Festival, il pianista trascendentale Alexandre Kantorow.

Ancora alle 20.30, all’Oratorio di San Filippo Neri, Marco Sgrosso mette in scena lo spettacolo ‘A colpi d’ascia’. Ulteriore evento alle 20.30: l’Arena del Sole propone The idiot, del coreografo e danzatore giapponese Saburo Teshigawara. Alle 21, Davide Calgaro è al Locomotiv Club. Sempre alle 21, la Basilica di San Domenico propone l’incontro La Chiesa tra cultura del segreto e trasparenza, con Lucio Caracciolo, direttore di Limes, e il giornalista Massimo Franco. Altro appuntamento alle 21, quando al Duse arriva Roberto Lipari in "…E Ho detto tutto”.