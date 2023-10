Eventi Bologna del 9 ottobre: cosa fare oggi in città

Bologna, 9 ottobre 2023 - Ecco la lista degli appuntamenti di oggi.

Alle 17, parte la rassegna di incontri alla Biblioteca Dario Nobili Cnr. La prima proposta è Opere derivate, con l’artista Eli Spizzichino e il divulgatore scientifico Piergiorgio Odifreddi.

Alle 18, in Salaborsa, Paolo Morando presenta il suo libro La strage di Bologna, in compagnia di Andrea Speranzoni.

Alle 20.30, l’Oratorio di San Filippo Neri ospita Jude Doyle, in dialogo con Maura Gancitano sul tema del patriarcato, in occasione dell’uscita della graphic novel Maw. Una mostruosa vendetta contro il patriarcato.

Alle 21, al Teatro EuropAuditorium, l’omaggio al maestro Hans Zimmer nel concerto dell’orchestra sinfonica di Kiev, Lords of the Sound.

Sempre alle 21, la Salaborsa propone un altro evento. All’interno del Festival Pandora, è previsto l’incontro Pensare una governance democratica del digitale: il progetto del Gemello di Bologna. Dialogano sul tema Luca De Biase, il sindaco Matteo Lepore, Alessandra Poggiani e Riccardo Staglianò.