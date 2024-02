Eventi a Bologna di lunedì 19 febbraio 2024

Bologna, 19 febbraio 2024 - Gli appuntamenti sono un fiume in piena sotto le Due Torri. Eccone alcuni imperdibili per la giornata di oggi.

Alle 18, alla Feltrinelli, Vittorio Martinelli e Luigi Ranieri presentano il loro libro Piano B - 10 consigli per cambiare lavoro. Con gli autori, c’è Fabio Brivio.

Sempre alle 18, alla Coop Ambasciatori, è prevista la presentazione del libro di Giancarla Codrignani La vecchia signora narcisista. Il Parlamento della prima Repubblica. Partecipano all’evento Aldo Balzelli e Sandra Zampa.

Ancora un altro appuntamento alle 18: in Salaborsa arrivano Mauro Magatti e Chiara Giaccardi, per parlare del loro libro Generare libertà, in compagnia di Elena Ugolini, Paolo Venturi e Davide Conte.

Alle 18.30, al Sympò c’è un incontro con l’artista Jago.

Alle 20, il Modernissimo proietta l’anteprima di Volare, nuovo film di Margherita Buy, presentato dalla regista.

Alle 20.30, la Fondazione Mast ospita In bocca al lupo, viva il lupo di Francesco Sala e Massimo Wertmüller.