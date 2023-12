Eventi Bologna, 10 consigli su cosa fare nel weekend dell'8, 9 e 10 dicembre 2023

Bologna, 8 dicembre 2023 - In questo lungo weekend di dicembre si celebra l'Immacolata Concezione. Ecco gli eventi anti noia e anti freddo, a Bologna, per chi trascorrerà il ponte in città.

Venerdì 8 dicembre

Next Christmas Un concerto di Natale con la Toscanini Next, una community orchestra di straordinari talenti Under 35, che riunisce archi e fiati “classici" a fisarmonica, batteria e strumenti elettrici della tradizione pop e rock. Con loro si esibirà Cristina Zavalloni: una star dal cuore bolognese. Una rassegna dell’Unipol Auditorium Enea Mazzoli, via Stalingrado 37, in programma alle 18. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Tedua, il rapper ligure, al secolo Mario Molinari, si esibirà all’Unipol Arena

Tedua, la Divina Commedia Tour Il tour prende il nome dal progetto discografico, “La Divina Commedia”, atteso pazientemente dai fan. Il rapper ligure, al secolo Mario Molinari, si esibirà all’Unipol Arena, via Gino Cervi 2, alle 21. Biglietti a 57,50 euro.

Savana Funk, Loopus in Fabula, Baladeva Balarama Dopo un’estate piena di festival e collaborazioni prestigiose (Sherwood Festival, Sziget, Time in Jazz, Willie Peyote, Paolo Fresu, Gaudi) i Savana Funk tornano con un club tour a nome Savana Sound System: saranno date speciali dove il super groove live della band si fonderà con i set di dj e producer che condividono con il trio sensibilità , ricerca, qualità ma nel mondo del clubbing. Il risultato sarà un concerto che parte live, diventa una jam con i dj e termina con un dopo show dedicato al clubbing. Tra i nomi che si uniranno ai Savana in questo esperimento ci sono Gaudi, DJ Rocca, Loopus in Fabula, Baladeva Balarama e molti altri. Un evento firmato Locomotiv Club, via Sebastiano Serlio 25, in programma alle 21.30. Ingresso in prevendita a 13 euro, 15 euro in cassa. Khalab Afro e future-jazz, allo Sghetto Club, con il produttore elettronico Khalab. Ingresso a partire dalle 22, a 18 euro con tessera Arci. Techno Lovers Un nome una garanzia, una serata per gli amanti della techno, all’ Ex Centrale (via di Corticella 129), con Synchronic, Max Vicinelli e Matteo Ini. Ingresso a 5 euro a partire dalle 23. 99 Posse Musica, Napoli e antagonismo dal 1991. I 99 Posse si esibiranno sul palco del Tpo, via Casarini 17, alle 21. Ingresso a 12 euro più diritti di prevendita.

Sabato 9 dicembre

Venditti e De Gregori, Gran Finale Con il tour “Venditti & De Gregori” tutti i fan potranno assistere a uno spettacolo unico ed emozionante con i grandi successi dei due artisti. Questo lungo tour è un viaggio attraverso la storia della canzone italiana, un tributo a due grandi maestri. De Gregori e Venditti saranno sul palco dell’Unipol Arena, via Gino Cervi 2, alle 21. Biglietti a partire da 60 euro. Atlantico presenta Grace Dj Set Atlantico chiude il 2023, invitando a Granata (via San Rocco 16), Grace Shelley, dj e curatrice radiofonica di stanza a Londra, autrice di diverse trasmissioni per le community radio londinesi Balamii e Voices Radio. Milè e una notte Alla consolle per tutta la durata il resident, Milè, che farà dimenare a colpi di techno dall’inizio alla fine. Questo il programma al Kindergarten, via Calzoni 6, alle 23.30. Ingresso a 10 euro.

Domenica 10 dicembre

Lo Schiaccianoci Lo Schiaccianoci di Luciano Cannito, considerato uno dei nomi più prestigiosi della coreografia italiana, si basa sulla versione originale di Marius Petipa del balletto di repertorio classico e vanta fino a oggi numerosissimi sold out. Roma City Ballet Company è una delle più recenti formazioni italiane, composta esclusivamente da artisti selezionati con audizioni internazionali, ed è oggi considerata una delle compagnie classiche italiane di eccellenza e di maggior livello tecnico del panorama nazionale. Una rassegna del Teatro Celebrazioni, via Saragozza 234, in programma alle 18. Biglietti a partire da 28,50 euro.