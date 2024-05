Giardini e Terrazzi, Diverdeinverde, Peonia in Bloom: la primavera sboccia a Bologna

Bologna, 3 maggio 2024- La primavera sta piano piano arrivando in città, tra picchi di caldo e giorni di pioggia. Quale simbolo più rappresentativo della stagione se non il fiore. Dopo il mercatino di piazza Minghetti di aprile, adesso è maggio a rendersi protagonista di eventi alla scoperta di fiori, giardini e parchi di Bologna: dai Giardini e Terrazzi dei Giardini Margherita, storico appuntamento che giunge ormai alla sua 29esima edizione, a Diverdeinverde, evento promosso da Extrabo che permette di scoprire i giardini nascosti del centro storico.

Restando in tema di aree verdi segrete della città, aprono al pubblico gli "Antichi orti di Orfeo", del giardino del Pio Istituto delle Sordomute Povere, in occasione di "Peonia in Bloom".

Amanti dei fiori e delle piante, Il 10, l’11 e il 12 maggio tenetevi liberi! Torna infatti ai Giardini Margherita l’ormai consueto appuntamento della primavera: ‘Giardini e Terrazzi', dove poter acquistare piante e fiori di ogni genere, erbe aromatiche, macchine e attrezzature ma anche artigianato, vintage market, arredi, prodotti del territorio, oggetti per animali domestici e molto altro. Non mancano incontri, convegni e attività: si comincia venerdì alle 11 con la presentazione del programma Diverdeinverde al gazebo Garden Club Camilla Malvasia in piazza Jacchia e, nel medesimo luogo, dalle 17:30 alle 18:30 si terrà ‘Cesti in fiore’, lezione di decorazione floreale aperta anche ai meno esperti.

Durante tutta la giornata di sabato ci saranno laboratori e percorsi di ‘Bologna è i suoi alberi’, iniziativa del Comune volta a comprendere la gestione e la cura degli alberi della città. Alle 11:30 invece, al Gazebo Garden Club, si farà un salto in Giappone grazie a ‘Peonie e Bambu’: con i fiori di Peoniamia, rami e foglie di bambù ed altri materiali vegetali si potranno creare affascinanti composizioni secondo gli stili della scuola di Ikebana Ohara. L’appuntamento si ripeterà anche domenica alle 15 Non si poteva non pensare anche all’imminente festa della Mamma: sabato alle 15 per i bambini dai 6 agli 11 anni potranno creare bellissime composizioni floreali grazie a ‘Cuore di Mamma. Domenica si apre alla palazzina liberty in piazzale Jacchia con l’appuntamento della scrittrice e docente Anna Alfano “Le Piante, preziose e insostituibili alleate dell’uomo”, e si conclude alle 16:30 con il workshop “ i fiori e le piante quando andiamo in vacanza” del Green Designer Roberto Malagoli.

Tutti gli eventi sopra descritti sono a pagamento e prenotazione obbligatoria. Nelle tre giornate ci sarà inoltre uno spazio dedicato ai vostri amici a quattro zampe: presso lo stand di Passion for dogs ci sarà “L’educatore risponde”, in cui una figura professionale risolverà tutti i dubbi e problematiche riguardo l’educazione di un cane.

A tutto ciò si unisce il ‘Festival del Riuso e Solidarietà” vintage market ai Giardini del Baraccano, organizzato dall’associazione Associazione Reuse With Love, che rimarrà in loco per tutti e tre i giorni di Giardini e Terrazzi.

Due giorni per scoprire che Bologna è un giardino. Diverdeinverde torna con la sua decima edizione il 25 e il 26 maggio, per permettere di scovare i giardini più nascosti del nostro centro storico. Presentata alla prima giornata di Giardini e terrazzi il prossimo weekend, la manifestazione quest’anno sarà abbinata all’anteprima delle iniziative volte a celebrare i Portici di Bologna, dal 2021 divenuti Patrimonio dell’Umanità. Per questo motivo, il programma si concentrerà su una trentina di giardini localizzati quasi esclusivamente nel centro storico, molti dei quali nelle vicinanze di Portici.

L’accesso è possibile con l’acquisto di una tessera di ingresso nominale valida per i due giorni al costo di 12 euro. I bambini sotto i 13 anni entrano gratis, mentre il prezzo è ridotto a 9 euro per gli studenti dai 14 ai 18 anni e per quelli universitari (in prevendita solo presso eXtraBo, in Piazza Maggiore).

I punti vendita autorizzati a vendere i biglietti sono: eXtraBo, piazza Nettuno 1/ab, Bologna – 051 6583109 (solo qui è usufruibile lo socnto universitari) NaturaSì, via de’ Toschi 5/e, Bologna NaturaSì, via Po 3, Bologna NaturaSì, via Montefiorino 4/d, Bologna NaturaSì viale della Repubblica 23/2, Bologna Flò Fiori, via Saragozza 23/b, Bologna ZOO, Strada Maggiore 50/a, Bologna Natura Sì, via Porrettana 388, Casalecchio di Reno (BO) Natura Sì, via Emilia 234, San Lazzaro di Savena (BO)

Ancora Giardini nascosti: dal 17 al 19 maggio aprono al pubblico gli "Antichi orti di Orfeo", del giardino del Pio Istituto delle Sordomute Povere. L’ occasione è l’evento "Peonia in Bloom", dedicato alla specie profumatissima che fiorisce una sola volta l'anno e per pochissimi giorni.

Nel giardino non ci saranno solo le peonie, ma si potranno trovare anche espositrici di alto artigianato da tutta Italia, con capi di abbigliamento in fibre pregiate e naturali, oggetti vintage.

E poi incontri, laboratori di decorazione floreale e di acquerello. Nel weekend inoltre visite guidate al Pio Istituto delle Sordomute povere per scoprire la sua storia.