Liberamente, via al Salone dedicato al tempo libero, allo sport e alla vita all’aria aperta. Il programma

Bologna, 21 febbraio 2024 – Sono moltissime le proposte di ‘Liberamente’, il Salone dedicato al tempo libero, al divertimento, allo sport e alla vita all’aria aperta che si terrà nel quartiere fieristico di Bologna da venerdì 23 febbraio a domenica 25 febbraio.

La presentazione di 'Liberamente' il Salone dello sport, del tempo libero e della vita all'aria aperta

Con oltre 20mila metri quadrati di esposizione, e moltissimi espositori per esplorare a pieno l’offerta sportiva, ma non solo, del territorio. Ancor prima del taglio del nastro si annunciano numeri molto positivi che confermano la validità della formula della manifestazione: i camperisti che hanno prenotato una piazzola nell'area antistante il quartiere fieristico hanno già superato il migliaio; altrettanti sono gli studenti attesi nella prima giornata, pronti a provare le sessanta discipline presenti allo Sport Village.

Tutti segnali che confermano che la vita all'aria aperta e l'esercizio fisico sono temi di grande interesse ed attualità. “Siamo molto lieti che questa iniziativa sia arrivata alla sua 18ª edizione, - afferma Roberta Li Calzi, assessore allo Sport del Comune di Bologna - è testimonianza dell’importanza della messa in comune di progetti, promesse e obiettivi”.

E poi Antonio Bruzzone, Ceo di BolognaFiere: “La manifestazione è cresciuta molto, siamo al compimento della ‘’maggiore età’ di questo evento e, più degli altri anni, possiamo contare su un’offerta molto ricca che conta già moltissime adesioni, dalle scuole ai privati passando per i camperisti”.

E ancora, Giuseppe Tanesini, project manager di Multimedia Tre Srl, impegnata nell’organizzazione dell’evento:” Abbiamo raggiunto un incremento, rispetto alla scorsa edizione del 30%, traducendo questa percentuale in cifra siamo passati da 10.000 metri quadri coperti da espositori ad oltre 13.000”. Ma cosa si potrà trovare all’interno della manifestazione ? Oltre al consolidato Sport Village tra le novità di quest’anno ci sarà “Mantra”, il festival dedicato al benessere e al mondo Olistico, il Play On Tour, la versione itinerante del Festival Ludico, il Figurine Expo, la mostra-mercato della figurina da collezione e, ultima ma non meno importante, la finale nazionale di Car Entertainment organizzata da Emma (European Mobile Media Association).

Tornando al lato sport, al grande evento saranno presenti anche 34 federazioni che proporranno più di 60 discipline differenti, da quelle più tradizionali a quelle meno conosciute come il pickleball. Oltre alle manifestazioni ludiche saranno presenti anche 3 stand “extra-sport”, uno dedicato all’aeronautica militare, uno dedicato al Corpo dei Carabinieri e uno dedicato alla Guardia di Finanza.

“È con eventi come questo che, noi del Coni, cerchiamo di riavvicinare i giovani allo sport, parte fondamentale della crescita di un individuo.” Dice Andrea Dondi, presidente regionale Coni. E continua “tra le molte cose proposte, venerdì mattina ospiteremo anche una rappresentativa delle olimpiadi invernali Milano-Cortina, per fare un punto e raccontare ai presenti cosa sarà questo grandioso evento sul piano sportivo. Sarà presente inoltre Martina Santandrea, ex farfalla, che saprà raccontarci nel dettaglio cosa significhi rappresentare l’Italia in giro per il mondo”.

Nella cornice di ‘Liberamente’ si terrà anche uno dei raduni di camper più grandi d’Italia, camper che è espressione di libertà e mezzo amatissimo da tutti gli amanti della vita outdoor. Per la prima volta sarà infine presente lo spazio Expo No Limits, dedicato alle imprese che producono simulatori, visori e software per la gestione delle attività sportive su tutti i livelli, insomma, dal campo al computer per tentare di aumentare l’offerta che lo sport e le società sportive possono offrire. Si prospetta un weekend ricco di eventi e possibilità di scoprire tutto ciò che il mondo sportivo e del benessere ha da offrire nella cornice di BolognaFiere e di una città, Bologna, che si dimostra sempre più attenta al benessere e all’accoglienza.