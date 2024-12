Open party nello store di Kontatto. Luci, brindisi e la lotteria di Natale

Luci scintillanti, risate e brindisi: venerdì scorso lo store Kontatto di via Indipendenza 15 si è trasformato in un angolo magico dedicato alle festività natalizie. Il brand, noto per il suo stile inconfondibile e la qualità dei suoi capi, ha voluto celebrare con le proprie clienti l’arrivo del periodo più luminoso dell’anno con un evento speciale.

Sin dall’ingresso, gli ospiti sono stati accolti da un’atmosfera calda e festosa. Le vetrine e gli interni dello store erano adornati con decorazioni natalizie dal gusto elegante, che creavano un perfetto connubio tra tradizione e modernità, esaltando l’essenza del brand. La musica natalizia ha fatto da colonna sonora all’evento, avvolgendo i presenti in un abbraccio sonoro capace di far sentire tutti un po’ più vicini al cuore del Natale.

Il momento clou dell’open party è stato senza dubbio la lotteria organizzata per l’occasione. Un’iniziativa pensata per coinvolgere attivamente le clienti, regalando loro la possibilità di vincere alcuni dei capi più iconici della collezione invernale di Kontatto. A completare il tutto, un brindisi per celebrare non solo l’arrivo del Natale, ma anche il legame speciale tra Kontatto e le sue clienti. Calici alzati, chiacchiere spensierate e un clima di gioia hanno reso l’evento un successo.

"Questo open party è stato pensato per dire grazie alle nostre clienti, che sono il cuore pulsante del nostro brand", ha spiegato un portavoce di Kontatto. "Volevamo creare un momento di magia e connessione, per entrare insieme nello spirito natalizio".

L’open party di Kontatto è stato molto più di un semplice evento: è stato un invito a rallentare, a celebrare i legami autentici e a lasciarsi avvolgere dalla magia del Natale.