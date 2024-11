Escursioni nei dintorni di Bologna, quali fare a dicembre

Chi l'ha detto che con l'arrivo del freddo non si possono fare escursioni? Dicembre non è solo Natale e Bologna non è solo mercatini e presepi. Proprio per questo l'ente dei parchi dell’Emilia Orientale propone delle iniziative per entrare a stretto contatto con la natura e il verde anche nel mese di dicembre, in cui sarà possibile fare trekking alla scoperta delle bellezze della nostra provincia.

Tra laghi, piante e animali, ecco una lista di passeggiate per adulti e bambini nella provincia di Bologna.