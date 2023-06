Sotto le stelle del cinema 2023, via alla rassegna in piazza Maggiore a Bologna: programma e orari

Bologna, 17 giugno 2023 - Si parte lunedì 19 giugno e le previsioni sono ottime, per cartellone e presenze. Infatti, forti delle 200mila persone dell’edizione 2022, ‘Sotto le stelle del cinema’ in piazza Maggiore ha in serbo un cartellone di oltre 50 spettacoli e dopo due anni senza restrizioni da Covid.

Lunedì 19 giugno si parte con ‘Thelma e Louise’ di Ridley Scott del 1991 in versione restaurata, mentre a chiudere la rassegna il 14 agosto ‘Fluzzi in Piazza’ ma potranno esserci anche date aggiuntive, a sorpresa. “Con ‘Sotto le stelle del cinema’ si inaugura ufficialmente l’estate bolognese - ha detto in conferenza stampa il sindaco Matteo Lepore -. In questi giorni abbiamo tante persone nei quartieri della città che da lunedì potranno godere di un evento straordinario. Penso anche agli studenti che arrivano per la prima volta qui e vedono quanta partecipazione al nostro cinema in piazza Maggiore”.

"Il manifesto di questa edizione è una dichiarazione d’amore alla città – ha aggiunto Lepore –, un ballo lento. C’è poi la dedica a Ivano Marescotti che ci ha lasciato a marzo, un habitué dell’evento era anche Flavia Franzoni Prodi. Lei e il marito erano sempre presenti a questa iniziativa e questo abbraccio, del manifesto, lo dedichiamo a loro. Come ha detto Scorsese questo grande schermo in piazza è un atto politico di sostegno al cinema”.

Un evento che si rinnova e da 37 anni si intreccia con il ‘Cinema ritrovato’ per un cinema di qualità, d’autore ma anche indipendente. La risposta del pubblico è sempre forte, con punte di 6mila persone partecipanti a serata. “Invito tutti a venire perché è una delle iniziative più belle - ha concluso Lepore -. Porteremo anche il cinema nei quartieri e presenteremo questa iniziativa nelle prossime settimane”.

“Un luogo unico, quello di piazza Maggiore, con un pubblico curioso e attento, molto partecipe e colto - prosegue Gian Luca Farinelli, della Cineteca di Bologna -. La qualità è premiata ed è garantita della programmazione, dall’ascolto non impattante perché non fa eco e del video grazie allo schermo enorme. Il pubblico potrà vedere moltissime prime, restauri di qualità e la presenza di ospiti. Questi ci scelgono e vengono perché sanno che troveranno qui qualcosa di veramente unico. ‘Sotto le stelle del cinema’ è un grande progetto di politica culturale, un evento unico.

Una sorta di utopia del piacere dove vedere 120 anni di storia del cinema grazie ad un grande lavoro della città e della cineteca. Questo ha fatto nascere il progetto del Modernissimo che è alle porte”.

Ecco gli appuntamenti da non perdere

Inizio spettacoli alle 21.45 e prima delle proiezioni saranno presentate delle clip con delle interpretazioni di Ivano Marescotti, un modo per ricordarlo. Quali titoli da non perdere. Il 20 giugno ‘La casa delle finestre che ridono’ che è stato un lavoro molto impegnativo da punto di vista del restauro. Il 25 giugno sarà invece progettato ‘Bellissima’ per ri ormare di 50 anni dalla morte di Anna Magnani. Il giorno dopo invece la prima serata con orchestra quindi sarà proiettato ‘Stella Dallas’ di Henry King, pellicola del 1925. Il 21 luglio ‘Il grande Lebowski’, 27 luglio ‘Vacanze Romane’, il 30 luglio sarà proiettato il concerto di Vasco dal circo massimo e sarà presente il registra che racconterà come portare le emozioni di un concerto su pellicola.

Dopo la pausa il 3 agosto partirà la parentesi per celebrare i 70 anni di Nanni Moretti per proseguire con il ricordo di Claudia Cardinale.

Un cinema per tutti

Elena Di Gioia, delegata alla cultura del Comune di Bologna, spiega: "L’idea inclusiva e solidale della piazza si concretizza anche con un altro progetto partito lo scorso che è dedicato all’accompagnamento di persone con disabilità e fragilità. Vengono portate alla protezione con i pulmini in piazza Maggiore e poi a fine serata a casa”.

Modalità delle proiezioni

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e in casa di mal tempo si svolgeranno al Cinema Lumière. Il programma completo su cineteca di Bologna.it. L’evento è organizzato dalla Cineteca di Bologna, Comune di Bologna, il Gruppo Hera e 30 sponsor che hanno adottato ogni serata in programma.