Tiziano Ferro a Bologna, la scaletta e le altre informazioni utili sul concerto

Bologna, 10 luglio 2023 – Cresce l'attesa per il concerto di Tiziano Ferro allo stadio Dall’Ara. A sei anni di distanza dall’ultimo tour, domani, martedì 11 luglio, il cantante di Latina torna sotto le due Torri.

La città si prepara ad accogliere Tiziano, che ha deciso di devolvere 200.000 euro a favore delle popolazioni alluvionate, e i migliaia di fan accorsi per assistere allo spettacolo.

L’artista contribuirà alla raccolta fondi dell’Associazione Italia Loves Romagna, nata dall'evento dello scorso 24 giugno a Campovolo, a cui non aveva potuto prendere parte perché impegnato in uno dei due appuntamenti romani del suo tour Tzn 2023.

La scaletta del concerto

Domani, martedì 11 luglio, Tiziano si esibirà sul palco bolognese, è pronto a far cantare e commuovere il suo pubblico sulle note dei suoi più grandi successi. Ferro ha preparato uno spettacolo in cui la musica è la vera protagonista.

Oltre due ore e più di trenta brani per ripercorrere la ventennale carriera dell'artista e la sua intera discografia, da Xdono e Sere Nere ad Accetto Miracoli, fino a La Prima Festa del Papà e al nuovo singolo Destinazione mare, con classici come Rosso relativo e Lo stadio riservati ai bis.

Ci sarà spazio anche per il ricordo della mitica Raffaella Carrà, alla quale ha dedicato la celebre e trascinante E Raffaella è mia. Ad accompagnare Tiziano Ferro è la band formata da Luca Scarpa (musical director-piano), Davide Tagliapietra (chitarre), Christian Rigano (tastiere), Gary Novak (batteria), Timothy Lefebvre (basso) e Corey Sanchez (chitarre).

Ecco l’ordine delle canzoni:

Accetto Miracoli Buona (Cattiva) Sorte La Differenza Tra Me E Te Sere Nere Hai Delle Isole Negli Occhi Il Mondo È Nostro Ti Scatterò Una Foto Xdono Imbranato Indietro Destinazione Mare L’amore È Una Cosa Semplice Ed Ero Contentissimo E Raffaella È Mia Balla Per Me Il Regalo Più Grande Addio Mio Amore Alla Mia Età L’ultima Notte Al Mondo Per Dirti Ciao! Ti Voglio Bene La Prima Festa Del Papà La Vita Splendida Stop! Dimentica E Fuori È Buio Potremmo Ritornare Incanto Il Conforto La Fine

Stop a vetro e alcol: l’ordinanza

In occasione dei concerti di Tiziano Ferro e dei Depeche Mode nelle giornate di martedì 11 e domenica 16 luglio, dopo l’ordinanza che riguarda la mobilità nella zona dello stadio, il Comune di Bologna ne ha adottata una anti vetro e alcol.

In prossimità degli eventi, in tutta la zona vicina allo stadio sarà vietata la vendita,

dalle 13 di martedì 11 alle 5 di mercoledì 12 luglio e negli stessi orari domenica 16 e lunedì 17 luglio, per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nonché di altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro.

Il divieto riguarda i pubblici esercizi, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, i laboratori artigianali alimentari, i distributori automatici di bevande e gli operatori autorizzati all’esercizio del commercio sia nei posteggi individuati che in forma itinerante. L'area individuata comprende il perimetro delimitato dalle vie Saragozza, dall'incrocio con viale Pepoli, Porrettana, Caravaggio e dei Crocefissi - confine con Comune di Casalecchio di Reno -, l'asse sud ovest fino alla rotonda Romagnoli, viale Gandhi, via Tolmino, via Sabotino, viale Vicini, viale Pepoli; via Andrea Costa, via de Coubertin compresa l'area di piazza della Pace.