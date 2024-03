Trekking col treno, al via le escursioni: il programma, come prenotare, i costi

Bologna, 27 Marzo 2023 - Al via sabato 6 aprile la 33esima edizione di ‘Trekking col treno’, che proseguirà fino al primo dicembre con un calendario che conta 41 escursioni lungo i sentieri del territorio bolognese, dall'Appennino, alla pianura, al territorio imolese. “L’obiettivo è quello di permettere di raggiungere i luoghi delle escursioni con bus o treni, promuovendo così il turismo sostenibile ed ecocompatibile, un concetto che al giorno d’oggi è noto, ma che 33 anni fa, quando si è avviato il progetto, non era così scontato" commenta Barbara Panzacchi , consigliera metropolitana delegata al turismo.

Trekking col treno, la presentazione dell'iniziativa

Il programma delle escursioni

Percorsi che intrecciano storia e memoria, come quello del 5 ottobre che ricorda l’80esimo anniversario dell'eccidio di Marzabotto, o che si intersecano altri cammini: l’edizione di quest’anno si apre infatti il 6 aprile con un'escursione lungo la Linea Gotica, con un trekking da Castel D’aiano a Montese. Non solo, il 19 maggio si percorrerà una parte della Piccola Cassia, marciando da Tolè a Castel D’aiano sull’antica via di pellegrinaggio, ed è inoltre confermata la collaborazione tra Trekking col Treno e Crinali, la rassegna culturale estiva dell'Appennino: tre percorsi saranno accompagnati da altrettanti concerti: il 23 giugno a Ronchidoso, l’1 settembre ne “I boschi incantati di Bocca di Rio” e l’8 settembre nei luoghi cari al pittore Giorgio Morandi. L’ultimo percorso dell’1 dicembre sarà, come ogni anno, in collaborazione con Telethon.

Come prenotare i trekking

Le prenotazioni sono obbligatorie, e sono da effettuare online nella settimana dell’escursione sul sito www.trekkingcoltreno.it , su cui sono indicati anche tutti i dettagli dei mezzi di trasporto da poter utilizzare per ogni percorso. Sono previsti massimo 40 partecipanti per ogni escursione.

I costi delle escursioni

Il costo è di 7 euro per i non soci Cai e di 2 per gli iscritti.

La quota di partecipazione non comprende il costo dei trasporti, che sono a carico dei partecipanti. “Due dei sette euro verranno utilizzati per la manutenzione del sentiero cai 91, che da Pianoro Vecchio conduce al Parco del Paleotto: verrà organizzato un cammino prima e dopo la manutenzione per dimostrare come vengono utilizzati i fondi della quota di partecipazione, vederlo prima e dopo dà la misura esatta di ciò che facciamo e della trasparenza del nostro lavoro” conclude Paolo Ventura Beccari, presidente Cai Bologna.