Fiera del Cicloturismo 2024 a Bologna: date, programma e iniziative

Bologna, 26 marzo 2024 – Il più grande evento italiano dedicato al cicloturismo a pedali arriva a Bologna nel weekend da venerdì 5 a domenica 7 aprile. Il luogo scelto come teatro della fiera del Cicloturismo, organizzata dal Bikenomist e giunta ormai alla terza edizione, è lo spazio DumBo.

Il maggior evento per chi viaggia in bici

La fiera del Cicloturismo è il maggior evento in Italia dedicato al turismo su due ruote, per coloro che sono alla ricerca della prima esperienza o della prossima avventura in bici. Si tratta di un luogo in cui soddisfare qualunque curiosità relativa ai viaggi in bici, potere individuare nuovi itinerari, scegliere le destinazioni più belle e conoscere servizi bike-friendly da usare durante il percorso.

Un palco della fiera è indirizzato, invece alle esperienze di viaggio, con racconti e presentazioni indirizzate a favorire la ricerca di una nuova meta. Grazie a una collaborazione con Bologna Welcome, inoltre, è possibile partecipare a tour guidati in bici per conoscere il territorio bolognese.

Il Forum del Cicloturismo

La fiera ha inizio venerdì 5 aprile con il forum del Cicloturismo, vero punto di incontro e scambio tra gli operatori del turismo in bicicletta per parlare di nuove iniziative, confrontarsi sulle proprie opinioni o trovare soluzioni condivise a problemi comuni. Per partecipare al forum, è necessario iscriversi attraverso il form dedicato.

Service Center per le biciclette

Proprio come negli anni passati, la partnership con Shimano permette l’allestimento di un Service Center per biciclette, che consiste in un parcheggio dalla capienza di 500 unità situato all’interno di un ambiente che offre un servizio di prima assistenza. La decisione è avvenuta in modo da favorire l’arrivo in bicicletta alla manifestazione.

I workshop

Grazie al sostegno di Bikeitalia , la manifestazione offre incontri di 30 minuti ciascuno, con l’intento di dare spunti e consigli utili per chi vuole intraprendere un’avventura a pedali. Gli argomenti cardine dei suddetti incontri consistono in attività da svolgere prima, durante e dopo il cicloviaggio, dall’allenamento all’alimentazione, passando per il trasporto delle bici e l’organizzazione delle sacche. Per aderire non è necessario prenotarsi, basta presentarsi in tempo per occupare un posto disponibile.

Premi e concorsi

La fiera lancia per l’edizione 2024 un’importante novità. Si tratta di un concorso dedicato ai migliori cortometraggi sul cicloturismo, la cui premiazione è in programma per la giornata di domenica 7 aprile. Il miglior video si aggiudica il premio “Pedale d’oro”.

Il giorno precedente, sabato 6 aprile, è destinato invece alla consegna del premio “Ho voluto la bicicletta”, dedicato quest’anno alla memoria della giornalista, scrittrice e blogger specializzata in cicloturismo Mariateresa Montaruli, recentemente scomparsa. Il premio è assegnato a giornaliste, blogger, scrittrici e pubbliciste distinte per i loro servizi o le loro opere dedicate al cicloturismo, oltre a personalità femminili che hanno dedicato progetti alla mobilità ciclistica.

Destinazioni e accessori

Durante la rassegna, è attesa la presentazione di oltre 80 destinazioni cicloturistiche e la presenza di una ventina di produttori di biciclette e accessori vari per il cicloturismo. Tra le mete italiane e straniere presenti nel lungo elenco, figurano Spagna, Turchia, Portogallo, Fiandre, Croazia, Belgio, Giordania, Sicilia, Veneto, Toscana e tante altre. Tra i produttori e brand presenti, spiccano i nomi Shimano, Canyon, Gazzelle, Ducati, Bergamont, Repower e altri.

Area bimbi

Nella fiera del Cicloturismo c’è spazio anche per i più piccoli. All’interno dell’Area Kids, bambini e bambine di diverse età possono divertirsi e prendere parte ad attività fisiche come arrampicarsi, correre, saltare e lanciarsi. Si tratta dei veri e propri laboratori gestiti da istruttori qualificati, che offrono l’occasione ai genitori di visitare l’area espositiva in tranquillità.

“Investiamo fortemente sul cicloturismo”

"ll nostro territorio è pronto ad accogliere i cicloturisti da tutta Italia e da tutto il mondo, perché crediamo fortemente nel turismo attivo come sviluppo sostenibile - dichiara il sindaco di Bologna, Matteo Lepore -. La Città Metropolitana di Bologna, insieme al Territorio Turistico Bologna-Modena, sta investendo fortemente sul cicloturismo con la realizzazione di 80 km di Ciclovia del Sole e la realizzazione della rete Bicipolitana, una rete di 1000 km, con altre importanti ciclovie come quella del Reno e di Idice-Zena".