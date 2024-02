A14, la protesta dei trattori blocca l’entrata dell’autostrada a Castel San Pietro

Bologna, 6 febbraio 2024 – La protesta dei trattori non si ferma e anzi alza il tiro: se ieri a Castel San Pietro ha tenuto banco la manifestazione culminata nel blocco del casello dell’A14 a Castello, oggi gli agricoltori hanno replicato cercando di alzare la portata dei disagi.

La protesta dei trattori blocca l'accesso all'A14 a Castel San Pietro

Circa duecento trattori in presidio davanti al casello autostradale hanno infatti cercato di bloccare letteralmente lo svincolo in entrata poco dopo le 15,30. ‘Armati’ di bandiere tricolori e striscioni si sono dati appuntamento nello stesso posto di ieri bloccando l’entrata alle vetture, in un primo momento resa possibile, anche se con difficoltà, da un percorso creato ad hoc dalla polizia, poi bloccato definitivamente da un vero e proprio corteo di trattori.

Tutta la San Carlo in direzione Medicina è rallentata dal flusso di trattori. L'accordo è stato preso stamattina con la questura ed è gestito e presidiato dalla polizia e le forze dell'ordine.

L'ingresso al casello di Castel San Pietro è quindi bloccato. La protesta dovrebbe perdurare fino alle 17, ma non si escludono ulteriori rallentamenti atto esterno al casello. “Non manifestiamo solo per l’agricoltura – ha spiegato ieri uno degli organizzatori della protesta - ma in primis per il consumatore”. Una protesta legata alla sofferenza del settore agricolo per i prezzi ormai insostenibili.