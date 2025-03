Addio a Fabio Testoni: "Ciao, Dandy Bestia. Ora suoni per gli angeli"

Si è spenta un’altra luce che illuminava la creatività, l’intelligenza e l’ironia corrosiva di una Bologna incontenibile, che dagli Anni ’70 ha saputo cavalcare i Movimenti, i centri sociali e i grandi concerti, tutto insieme. Si è spento a 72 anni Fabio Testoni-Dandy Bestia, chitarrista strepitoso e co-fondatore degli Skiantos con l’amico di sempre Roberto Freak Antoni. Ne ha dato notizia la famiglia sulla pagina Facebook della band: "Con vivo dolore vi annunciamo che oggi Fabio Testoni (Dandy Bestia), chitarrista e anima dagli Skiantos, ci ha lasciato. Vi comunicheremo più tardi tempi e luoghi per un appropriato ricordo".

Testoni e Antoni (scomparso undici anni fa) si erano conosciuti al Dams e avevano dato vita agli Skiantos, capostipiti del ‘rock demenziale’, alla fine del ‘77 bolognese. Dandy era uscito dal gruppo nel ‘79, per poi rientrarvi nel 1984. Nel suo curriculum musicale anche collaborazioni, tra gli altri, con Lucio Dalla, Stadio, Orietta Berti e Mirko Casadei. "Dandy Bestia (al secolo Fabio Testoni) stanotte se n’è andato a suonare per gli Angeli - scrive su Fb il produttore musicale Oderso Rubini, con gli Skiantos dagli inizi – assieme a Freak Antoni e agli Skiantos è stato un pezzo importante della storia in musica di Bologna, magari più trasversale e meno ufficiale, più provocatoria e ironica, ma decisamente significativa... i suoi riff, le sue composizioni (non posso non citare tra le tante ‘Sono un ribelle, mamma’), i suoi assoli ci mancheranno... ciao Fabio".

Anche Elio e le Storie Tese intervengono sui sociale: "Apprendiamo con grande tristezza che ci ha lasciato Fabio Testoni, il mitico Dandy Bestia, storico chitarrista degli Skiantos, nostri amici e fonte d’ispirazione. Un grande abbraccio alla famiglia".

Sui social sono tanti i ricordi di chi ha amato la libertà un po’ dadaista del loro rock demenziale, magari perché era giovane al momento giusto, oppure invece li ha riscoperti negli ultimi anni, con la sorpresa di qualcosa che oggi manca alla musica, affollando i concerti e mescolando due generazioni.

Anche il sindaco Lepore, a nome del Comune esprime il cordoglio alla famiglia di Fabio Testoni: "Dopo Freak Antoni se ne va un altro dei protagonisti degli Skiantos, un gruppo importante per Bologna e per la musica italiana a cui in tanti siamo stati affezionati. Lo ricorderemo".

E se gli Skiantos sono stati la bandiera del Movimento del 77, Testoni era anche tesserato Rifondazione comunista, che lo ricorda come "spirito rivoluzionario, abile provocatore che non aveva alcun timore di rompere gli schemi della musica tradizionale e commerciale, vera anima del motto ’La fantasia al potere!’"