Alluvione Bologna: dalla banca un tetto e ‘aule studio’ per gli sfollati

Monterenzio (Bologna), 23 maggio 2023 – Dalle banche un tetto per gli alluvionati. In una delle zone più colpite, dove il paesaggio è martoriato dalle frane, la Bcc Felsinea, in accordo con l'amministrazione locale ha messo a disposizione delle persone sfollate i locali della sua sala polivalente di San Benedetto del Querceto, che già ospita 15 persone.

Ma c’è di più, perché nella filiale si pensa pure all’istruzione. La di Monterenzio è irraggiungibile, così alcuni uffici della filiale di San Benedetto del Querceto sono stati adibiti ad aule scolastiche "per garantire agli studenti delle scuole medie locali una continuità formativa e la preparazione degli esami", spiega Andrea Alpi, direttore generale di Bcc Felsinea.

La banca ha già dato la propria disponibilità, attraverso contributi ad hoc, per l'aiuto alle diverse associazioni di volontariato del territorio impegnate nell'emergenza, che da giorni lavorano duramente e senza sosta per dare assistenza alle persone e ripristinare la viabilità.

Bcc, un plafond da 10 milione di euro per gli alluvionati

La Bcc Felsinea ha stanziato un primo plafond di 10 milioni di euro destinato alle persone e alle imprese colpite dalle alluvioni per contribuire, con forme di finanziamento a tasso zero e nessuna spesa, a risolvere i diversi tipi di esigenze che l'emergenza sta provocando. Inoltre, "la nostra banca si è attivata fin dalla precedente ondata di maltempo per sospendere il pagamento delle rate di mutui e finanziamenti in essere e sta predisponendo tutto il necessario per aiutare chi ha i requisiti richiesti ad accedere alle agevolazioni pubbliche che saranno definite" ricorda Alpi.