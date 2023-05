Sospensione pagamento di tasse e contributi in provincia di Bologna. Oggi la misura in Consiglio dei ministri

Bologna, 23 maggio 2023 – Sospensione del pagamento di tasse e contribuiti nei Comuni più gravemente colpiti dall’alluvione. Nel primo e provvisorio elenco definito dalla Regione – il Governo varerà oggi la misura in Consiglio dei ministri la misura nel Decreto Romagna – ci sono ben 19 Comuni del Bolognese. Nello specifico: Bologna (per la frazione del Paleotto), Budrio (frazioni di Prunaro, Vedrana e Vigorso), Castel Maggiore (frazione di Castello), Castel San Pietro Terme (frazioni di Gaiana, Montecalderaro, Molino Nuovo, Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro).

E ancora Castenaso (frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile), tutto il territorio di Loiano, Medicina (frazioni di Villa Fontana, Sant’Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino e via Nuova).

Nell’elenco anche il Comune di Molinella (frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine), Monghidoro, Monte San Pietro (frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto e Amola), Monterenzio, Monzuno, Mordano, Ozzano dell’Emilia (frazioni di Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale), Pianoro (frazioni di Paleotto, Botteghino e Livergnano), San Benedetto Val di Sambro (frazioni di Bacucco, Cà Nova Galeazzi e Molino della Valle), San Lazzaro di Savena (frazione di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna), Sasso Marconi (frazioni di Mongardino e Tignano) e infine la Valsamoggia (frazioni di Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle).

Non sono presenti nell’elenco, relativamente al Comune di Bologna, la zona dei colli e Corticella, entrambe duramente colpite dall’alluvione delle scorse settimane. Nella zona dei colli, in particolare, le frane hanno bloccato completamente le strade, isolando i residenti.

Ma l’elenco definito dalla Regione, come detto, non è definitivo e segue l’evoluzione delle situazioni nei vari territori relativamente all’emergenza. Per il momento, sono stati inseriti tutti i Comuni in cui si stanno verificando situazioni di vero e proprio isolamento, rendendo di conseguenza impossibile, a chi lavora o abita in questi territori, il rispetto delle scadenze che riguardano il pagamento di tasse, contributi e altri adempimenti amministrativi. L’alluvione ha devastato con frane e allagamenti gran parte del territorio emiliano e i tempi per un ritorno alla normalità sono ancora lunghi. A viaggiare veloce, invece, è l’aiuto, in ogni sua forma, alle popolazioni colpite.