Picchetto Fratin, evento sulle Europee al Savoia

Stamattina il ministro dell’Ambiente del governo guidato da Giorgia Meloni, Gilberto Pichetto Fratin, incontrerà la stampa alle 12.30 all’Hotel Savoia Regency, in un evento promosso da Forza Italia, in vista delle elezioni Europee. Il focus dell’iniziativa sarà quello degli impegni del governo in materia ambientale ed energetica, oltre che sulle tematiche ambientali del territorio bolognese. Parteciperanno all’iniziativa Lanfranco Massari, segretario cittadino di Forza Italia, e Nicola stanzani, consigliere comunale e segretario metropolitano sempre di Forza Italia.