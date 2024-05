Regionali, la mossa di Bonaccini: "Si possono usare le primarie per scegliere il candidato"

Bonaccini non scappa. Davanti ai sostenitori di Elisabetta di Natale, candidata alla carica di sindaco del comune di Monzuno, più volte il governatore dell’Emilia Romagna ripete questo concetto. "Devo una risposta – spiega il presidente della regione – a chi, come il vice ministro Galeazzo Bignami, sostiene che la mia candidatura al parlamento europeo equivalga a una fuga. Nel 2020 il centrosinistra ha vinto le elezioni proponendo me alla guida dell’Emilia Romagna. La mia avversaria, invece, ha perso ed è andata subito a Roma non trascorrendo neppure un giorno in Regione. Non sono, quindi, io quello che scappa.

Sarei comunque scaduto a gennaio del 2025, se il centrodestra voleva davvero sottoporre al giudizio degli elettori il mio operato, avrebbe avuto un modo molto semplice: concedere a tutti i governatori regionali il terzo mandato. Non lo ha fatto perché ha visto i sondaggi".

Il luogo dove è avvenuto l’incontro non è causale. Si tratta di un rifugio lungo la Via degli Dei. "Se sarò eletto – prosegue Bonaccini – porterò in Europa il modello dell’Emilia-Romagna. In Italia la nostra è l’unica regione ad essere orizzontale e a essere attraversata da chi si muove da nord verso sud. Per questo abbiamo investito parecchio sui percorsi sapendo che tale scelta pagato grazie soprattutto allo spirito ospitale di questa terra". Poi sulla candidatura in Europa. "Intanto mi è stato chiesto dalla segretaria Elly Schlein che ringrazio. Dentro un partito ci si sta con l’idea di mettersi al servizio di chi ha la responsabilità di guidarlo, non potevo non accogliere questa richiesta. Credo che con lo stesso spirito si debba affrontare anche la questione di chi candidare alla presidenza dell’Emilia-Romagna. Serve mantenere questa unità sia dentro il partito, sia nei confronti della coalizione per individuare chi ci può rappresentare. Senza dimenticare che si può utilizzare anche il meccanismo delle primarie".