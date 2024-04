Ambulanza ucraina colpita dagli spari durante il conflitto parcheggiata in centro a Bologna

Bologna, 18 aprile 2024 – E' stata parcheggiata in piazza Nettuno, nel cuore di Bologna, a pochi passi dal Comune e di fronte al sacrario dei partigiani caduti, l'ambulanza ucraina con i segni dei colpi di artiglieria con cui è stata crivellata nel corso del conflitto in atto nel Paese. Ha i vetri, i fari e gli specchietti spaccati ed è stata omaggiata con un mazzo di garofani gialli e una bandiera dell'Ucraina.

A salutare il suo arrivo, il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, don Mykhailo Boiko, parroco della chiesa ucraina greco-cattolica di Bologna, e il direttore dell'ufficio diocesano Migrantes, monsignor Juan Andre's Caniato. Nel pomeriggio, è stata officiata una preghiera in rito bizantino a suffragio di tutte le vittime della guerra. Tanti gli appartenenti alla comunità ucraina presenti, per lo più donne, che hanno partecipato alla preghiera sotto la pioggia battente, con l'ombrello in una mano e una candela accesa che sfidava il vento nell'altra.

Dopo aver girato mezza Europa, è arrivata in Italia il 6 aprile

L'ambulanza proviene dalla regione di Kharkiv, ha già attraversato tutta l'Ucraina e diversi Paesi d'Europa, tra cui Lussemburgo, Belgio, Inghilterra, Austria e Slovacchia. Il 6 aprile scorso è arrivata in Italia: la prima tappa è stata a Modena, domani e dopodomani sarà esposta a Bologna.

La storia dell’ambulanza e il suo significato

Il mezzo, a settembre del 2022, è stato bersagliato da proiettili e schegge di missili mentre prestava soccorso. L'ambulanza fa parte della campagna "Ucraine is calling' lanciata dall'organizzazione lussemburghese no-profit 'Lukraine' con l'obiettivo di raccogliere donazioni per l'acquisto di 112 nuove ambulanze per l'Ucraina. Fino ad oggi, ne sono state già acquistate e inviate 72. "Preghiamo per il popolo ucraino che sta soffrendo, perché trovi la forza di sopportare questa guerra. Questa ambulanza è un messaggio di soccorso e speranza", ha detto don Mykhailo Boiko, mentre monsignor Juan Andre's Caniato ha sottolineato che "l'ambulanza si trova proprio davanti al sacrario dei caduti in un'altra guerra per la nostra libertà" e ha spiegato: "Abbiamo voluto dire una preghiera per le vittime della guerra in Ucraina".