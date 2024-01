Incidente, auto finisce nel burrone: morti moglie e marito

Bologna, 26 gennaio 2024 – Auto f i nisce nel burrone, morte le due persone a bordo. L’incidente è avvenuto ieri intorno alle 14 in località Quinzano, nel territorio del Comune di Loiano. Le vittime sono due anziani coniugi. La vettura, per cause al vaglio dei carabinieri, è uscita di strada mentre percorreva via delle Vigne ed è finita in un burrone. Per moglie e marito, entrambi di 81 anni residenti a Bologna, non c'è stato nulla da fare. L'incidente è stato scoperto in serata. Sul posto sono intervenuti anche il 118 e vigili del fuoco che si sono occupati del recupero delle salme, concluso nella notte.