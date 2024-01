Giovane papà muore dopo grave incidente frontale: Matteo Monti aveva 39 anni

Monte Urano (Fermo) 22 gennaio 2024 – Era rimasto coinvolto in un violento frontale intorno alla mezzanotte nella serata fra venerdì e sabato, in località Osteria di Rapagnano mentre era alla guida di una Fiat Idea ed era stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Torrette di Ancona.

Purtroppo questa mattina per complicazioni è deceduto, presso la struttura anconetana, Matteo Monti, un giovane papà di 39 anni originario di Servigliano, ma residente da qualche anno a Monte Urano insieme alla sua famiglia. Una tragedia che ha scosso due comunità, quella di Servigliano dove Matteo Monti era nato e cresciuto, dove ha iniziato la sua attività come consulente, mostrando sempre il suo forte legame al territorio e alle tradizioni, e dove per molti anni aveva svolto attività politica e associativa specie all’interno di Rione Paese Vecchio di cui era una colonna portante, mostrando tutta la sua passione per la Quintana.

Dopo il matrimonio, da cui sono nate due bellissime bimbe, si era trasferito a Monte Urano integrandosi con la sua nuova comunità. La notizia del suo decesso arrivata nella tarda mattinata ha scosso la popolazione di entrambi i paesi.