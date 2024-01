E’ morto Paolo Tartufoli, Montegiorgio in lutto per lo storico Governatore della Misericordia

Montegiorgio (Fermo), 21 gennaio 2024 – Una triste notizia nel tardo pomeriggio di sabato ha scosso la comunità di Montegiorgio, si è spento all’età di 78 anni Paolo Tartufoli ex sindaco di Montegiorgio e soprattutto storico Governatore della Confraternita di Misericordia, associazione che ha guidato per circa 35 anni.

Paolo Tartufoli era ricoverato da qualche giorno all’ospedale Murri di Fermo dove ieri intorno alle 19 si è spento. La notizia in poco tempo è arrivata anche nella media Valtenna dove i volontari che con lui hanno trascorso anni dividendo servizi e iniziative, hanno mostrato tutto il loro dolore. Fra le altre cose Paolo Tartufoli aveva vissuto sulla sua pelle la pandemia, infatti, era stato uno dei primi casi covid nel Fermano, e dopo essere stato ricoverato fra reparto covid e rianimazione per circa 200 giorni in ospedale era tornato fra i suoi cari all’inizio di ottobre 2020.

Una storia racconta anche nel libro ‘Una vita, tante storie e forse anche un miracolo’, di Adolfo Leoni. “È con immenso dolore che annuncio la salita al cielo del Governatore onorario della Misericordia di Montegiorgio Paolo Tartufoli – ha dichiarato sul profilo dell’associazione Cristiano Bei attuale Governatore dell’associazione –. Ha speso una vita intera per far rinascere, fiorire e crescere la sua Misericordia. Non solo la nostra Associazione gli deve essere riconoscente, ma l'intero territorio fermano, per aver realizzato un’opera dal valore inestimabile e insostituibile, per l'esempio che ha dato, per la dedizione, serietà, equilibrio e saggezza con cui ha guidato la nostra Misericordia. È e continuerà ad essere il nostro Faro”.

Il funerale si terrà domani 22 gennaio alle 14,30 nella chiesa di San Paolo di Piane di Montegiorgio.