Altro lutto: è morta Romina Spreca, 50 anni appena compiuti

Sant’Elpidio a Mare (Fermo), 12 gennaio 2023 – Una famiglia devastata quella dei Pistonesi. Dopo l’investimento che, poche sere fa, ha portato alla morte Euro, 52 anni, mentre camminava a bordo strada verso casa sua, in via Castellano, spingendo la sua bicicletta (versione che sembra ormai appurata), ieri è deceduta la cognata, Romina Spreca, 50 anni appena compiuti, vinta da un tumore particolarmente aggressivo che l’ha consumata nel volgere di pochi mesi che ha trascorsi gli ultimi giorni in un letto dell’hospice ‘La Farfalla’ di Montegranaro. Romina era conosciuta, tra le altre cose, anche per l’entusiasmo e la dinamicità con cui aveva prestato servizio come volontaria alla Croce Azzurra: un’attività che svolgeva sempre con il sorriso, trasmettendo serenità e coraggio, lei che era dovuta venire a patti con una malattia rara e pressoché incurabile che ha colpito due dei suoi tre figli. Un lutto dopo l’altro, uno più pesante dell’altro, per Giordano Pistonesi che, nel volgere di una manciata di giorni, ha tragicamente perso prima il fratello e poi la moglie.

I soccorsi sul luogo del terribile incidente

Due morti che hanno toccato profondamente tutti, soprattutto la piccola comunità di Castellano, lasciando dietro di sé un senso di smarrimento e sconforto generale, oltre alla incapacità di trovare parole capaci di dare conforto a un marito e un fratello straziato dal dolore, colpito negli affetti più cari da una sorte così impietosa. Insieme a lui restano i tre figli, Omar (25 anni) e poi Riccardo (22anni) e Emily (19 anni) entrambi affetti fin dalla nascita da una malattia rarissima e che, tempo fa, sono stati destinatari di una commovente gara di solidarietà per aiutare la famigliola.

I funerali di Romina sono stati già fissati per questo pomeriggio, alle 14,30, nella chiesa di San Giuseppe Artigiano, a Castellano. Per dare l’ultimo saluto ad Euro Pistonesi, invece, bisognerà attendere qualche altro giorno ancora. Tutto è stato rimandato alla prossima settimana, in attesa che venga effettuato l’esame autoptico disposto dal Pm sulla salma del 52enne, per fare piena luce su un episodio per il quale è stato aperto in Procura un fascicolo per omicidio stradale nei confronti del conducente del furgone dell’investimento. Per la comunità, due commiati difficili, da vivere in due distinti momenti, con l’unica certezza che non faranno mancare la partecipazione e la vicinanza a Giordano e ai figli Omar, Riccardo ed Emily.