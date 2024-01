Emergenza baby gang al Gran Reno, la strategia della Prefettura: 40 guardie giurate e cani anti droga

Bologna, 16 gennaio 2024 – Quaranta steward, pagati dalle attività commerciali dell’area del Gran Reno. E poi servizi rafforzati nel weekend da parte delle forze dell’ordine, con il contributo dei militari di Strade sicure il sabato, controlli antidroga dei cinofili della Guardia di finanza e monitoraggio da parte della polizia locale nella zona dei parcheggi e un monitoraggio della zona della terrazza, dove non verrà inibito l’accesso ma, anche per questioni di stabilità e sicurezza, verrà contingentato.

Emergenza baby gang al Gran Reno, la strategia della prefettura di Bologna

È questa la ricetta studiata in prefettura per risolvere i problemi legati alla presenza massiccia di ragazzini molesti in particolare nel weekend allo Shopville di Casalecchio.

All’incontro, oltre al prefetto Attilio Visconti, hanno partecipato i vertici delle forze dell’ordine i rappresentanti del Comune di Casalecchio e delle attività commerciali presenti nell’area interessata. “Si tratta di servizi mirati - ha detto il prefetto - che vedono la collaborazione di tutti gli attori coinvolti, per ripristinare la sicurezza”.

Nel corso del comitato per l’ordine la sicurezza questa mattina si è discusso anche del problema delle aggressioni negli ospedali. In accordo con i direttori sanitari degli ospedali bolognesi si è deciso di istituire dei punti telefonici in collegamento diretto con la questura nei reparti di salute mentale di Maggiore, Sant’Orsola e dell’ospedale di San Giovanni in Persiceto. Verranno poi studiati anche dei sistemi di allarme, anche questi collegati direttamente con le forze dell’ordine, nei pronto soccorso cittadini. Il tutto, per garantire la tempestività degli interventi.