Bar chiuso per 10 giorni in zona Murri: liti, risse e schiamazzi

Bologna, 23 marzo 2024 - Chiuso per 10 giorni un bar in zona Murri (per la precisione in via Tranquillo Cremona). Lo ha deciso il questore di Bologna in base all’articolo 100 Tulips dopo il controllo del 16 marzo da parte della polizia amministrativa in quando il locale era stato più volte oggetto di segnalazioni da parte della cittadinanza.

Due agenti sono entrati nel locale per visionare il corretto svolgimento dell’attività, mentre i colleghi – oltre a poliziotti c’erano anche vigili e carabinieri – sono stati bloccati da due buttafuori che hanno impedito loro l'accesso nonostante si fossero qualificati. Lo stop all’ingresso ha quindi ostacolato l’esecuzione dei controlli di polizia.

Numerose le criticità riscontrate. Ad esempio nella serata tra il 16 e 17 febbraio era dovuta intervenite la polizia a causa liti e risse, nonché danneggiamenti di auto in sosta oltre a schiamazzi e musica ad alto volume.

Il Questore ha così ritenuto necessario adottare una misura preventiva e cautelare per contrastare situazioni pericolose e garantire la sicurezza e l'ordine pubblico.