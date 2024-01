Chiuso per 30 giorni un pub della Bolognina, la protesta dei gestori

Bologna, 16 gennaio 2024 - Chiuso per 30 giorni un bar in zona Bolognina. L’ha deciso il questore di Bologna, Antonio Sbordone. La motivazione? “Avventori con precedenti e situazione pericolosa per l'ordine e la sicurezza pubblica".

Nella nota della Questura non si fa esplicito riferimento al nome del locale, ma si tratta del pub Sunshine di via Nicolò Dall'Arca: lo segnalano sui social gli stessi gestori del bar pubblicando l'atto ricevuto dalla Questura, in cui si parla del "forte e inconfondibile odore di sostanza stupefacente" sentito dagli agenti durante il controllo e dell'atteggiamento "ostruzionistico" tenuto da parte degli avventori, la maggior parte con precedenti di polizia.

Ricostruzione contestata dai gestori, che parlando di "accanimento" annunciano ricorso e promettono ai clienti: "Non ci arrenderemo".

La ricostruzione

Gli atteggiamenti aggressivi da parte dei clienti del locale, fa sapere la Questura, sono stati manifestati per lo più nei confronti dell'Unità Cinofila. Il motivo di ciò riguarda la segnalazione arrivata da parte di uno dei cani, motivata dal forte odore di cannabinoidi proveniente dall'interno del locale.

Secondo la ricostruzione fornita dalla polizia, alcuni avventori si sono rifiutati di presentare le proprie generalità; sotto la lente il comportamento dei lavoratori del locale che non avrebbero agevolato il controllo.

Inoltre “non molti mesi fa la proprietà è risultata destinataria di analogo provvedimento”, segnala la polizia.