Bologna Città 30, Ausl: “Nessun ritardo per le ambulanze”

Bologna, 18 gennaio 2024 – Bologna Città a 30 all’ora e polemiche. Ambulanze in ritardo? No, secondo la Ausl di Bologna: nessun impatto sui tempi di intervento per emergenze del 118.

Bologna Città 30 siete d’accordo? VOTA IL SONDAGGIO

Ausl Bologna: niente ritardi per le ambulanze del 118 con il nuovo limite dei 30 km/h

"I tempi di intervento delle ambulanze della Centrale Operativa del 118 non sono cambiati durante i primi due giorni dei nuovi limiti di velocità presenti nel Comune di Bologna – chiarisce la Ausl . Il tempo medio ponderato si aggira sempre tra i 9 e i 10 minuti, mentre la mediana (il valore centrale della distribuzione) è sempre di circa 8 minuti”. In particolare poi, per approfondire più nel dettaglio, sono stati confrontati i tempi di intervento di 4 mezzi nelle giornate di martedì e mercoledì appena trascorsi con quelli del martedì e mercoledì precedenti (9 e 10 gennaio).

La questione era stata sollevata da Enrico Paolo Raia, presidente e coordinatore regionale dell’associazione Andromeda. "I mezzi che non viaggiano in urgenza, le auto i pulmini per i disabili, se non viene rivista la decisione sui limiti di velocità, non saranno più in grado di garantire lo stesso numero di servizi”, aveva paventato Raia.

La Ausl dal canto suo tranquillizza e riporta in dettaglio i tempi di percorrenza delle ambulanze nei giorni 16 e 17 gennaio, mettendoli a confronto con quelli del martedì e mercoledì della settimana precedente, ovvero, come detto, il 9 e 10 gennaio.

Dati a confronto:

9 e 10 gennaio

Mezzo Media Mediana

1 8 6

2 9 8

3 7 7

4 10 9

16 e 17 gennaio

Mezzo Media Mediana

1 8 6

2 10 9

3 5 5

4 11 10