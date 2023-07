Bologna Città 30, nuove ciclabili rosse. Lepore: “Ci abitueremo al limite di velocità e ci piacerà”

Bologna, 7 luglio 2023 – Proseguono gli interventi sulla viabilità in programma per la Città 30. Dopo quella di via Saragozza, che verrà sistemata entro fine luglio dopo il problema dovuto al lotto di colore poi rimosso, altre ciclabili sono state colorate di rosso.

Alla luce dei dati diffusi ieri sugli incidenti stradali nel 2022, il sindaco Matteo Lepore si dice convinto della sua scelta e assicura: “Ci abitueremo e ci piacerà”.

Ciclabili rosse in arrivo in città

La nuova vernice, oltre alle piste, verrà utilizzata anche per segnalare attraversamenti pedonali e incroci della città. Dopo il primo esperimento in via Saragozza, non proprio andato bene, è stato il turno dell’attraversamento Carlo Piazzi in via Azzurra e della ciclabile di via Vetulonia.

I prossimi interventi analoghi riguarderanno l’intersezione via Azzurra/Vizzani, le ciclabili di via Lidice e di via Pizzardi, tre attraversamenti pedonali nella zona 30 Fosse Ardeatine e altri 3 attraversamenti pedonali nella zona 30 Selva Pescarola.

Una modalità questa che rende più evidente la presenza di pedoni e ciclisti e questi spazi più riconoscibili e sicuri, spingendo tutti gli utenti della strada ad un maggior rispetto delle regole.

Città 30, Lepore deciso: “Utile il confronto”

Matteo Lepore ribadisce la propria convinzione che si tratti di una mossa giusta. "Credo che ci abitueremo al limite di velocità di 30 chilometri orari in gran parte delle strade della città e ci piacerà", visti i dati in aumento delle morti nella Città metropolitana.

Da parte sua, il primo cittadino afferma che “sarebbe utile entrare nel merito e confrontarci", dicendosi "disponibile a mettere in campo un provvedimento che tenga conto delle osservazioni dei cittadini” e sottolineando che “più di 8.000 persone hanno espresso il loro parere rispondendo al nostro questionario, e presto daremo i dati”. Il sindaco vuole fare chiarezza anche sulla zone in cui il limite non è fissato a 30: “Molti credono che i viali e tante radiali siano ai 30 all'ora, ma in realtà hanno il limite di 50 o 70 all'ora. Chi usa l'auto per lavoro può stare ampiamente tranquillo, perché la misura è pensata per i rioni, per le zone dove ci sono le scuole e le persone più anziane".