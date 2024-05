Bologna-Juventus, linee degli autobus: strade chiuse e deviazioni lunedì 20 maggio

Bologna, 20 maggio 2024 – La serata di lunedì 20 maggio è segnata dall’attesa partita Bologna-Juventus, l’ultima sinfonia in casa dei rossoblu al termine di una storica cavalcata. In occasione dello svolgimento della gara, è vietato il transito dei mezzi di servizio pubblico sulla via Porrettana e su un tratto della via Andrea Costa nell’orario compreso tra le 17 di lunedì 20 e 00.30 di martedì 21 maggio. Le modifiche e i provvedimenti al traffico si dividono in tre distinte fasi: prima, durante e dopo la partita.

Per questo motivo le linee 14, 20, 21, 89, 94, 671, 676, 686, 826 e 856 sono costrette a compiere, in tre fasi distinte, le seguenti deviazioni di percorso.

Linea 14

Dalle 17 alle 20.45 e dalle 22.25 alle 00.30 (Chiusura di via Andrea Costa e via Porrettana):

– Direzione Giovanni XXIII: … via A. Costa - via Montefiorino - via Tolmino - viale Ghandi (rotonda Romagnoli) - via Nenni (fermata provvisoria) - via della Barca …

fermate soppresse : Magnani (7111), Stadio (7113), Lino (7117), Certosa (7119), Ghisello (7125) e Barca (7127)

: Magnani (7111), Stadio (7113), Lino (7117), Certosa (7119), Ghisello (7125) e Barca (7127) fermate provvisorie: Montefiorino (7171), Certosa Ghandi (6215), Chiesa Certosa (6217) e Nenni (viale Nenni c/o via della Barca).

– Direzione Due Madonne / Pilastro: … via della Barca - via Saragat (fermata provvisoria) - rotonda Romagnoli - viale Pertini - via Pasubio - via Timavo - via Montefiorino (fermata provvisoria) - via A. Costa…

fermate soppresse : Barca (7128), Ghisello (7126), Certosa (7120), Lino (7118), Stadio (7114) e Magnani (7112);

: Barca (7128), Ghisello (7126), Certosa (7120), Lino (7118), Stadio (7114) e Magnani (7112); fermate provvisorie: Saragat (via Saragat c/o via della Barca), Cividali (6212), Velodromo (6210), Weber (6206) e Montefiorino (7172).

Linea 20

Dalle 17 alle 20.45 e dalle 22.25 alle 00.30 (Chiusura di via Andrea Costa e via Porrettana):

– Direzione Casalecchio: … via Saragozza - via Audinot - via Roncati - piazza Volta - via Turati - via XXI Aprile - via Irma Bandiera - via Montefiorino - via Tolmino - viale Ghandi (rotonda Romagnoli) - via Nenni - Asse SW - uscita rot. Malaguti - via dei Crocefissi - via Caravaggio - via Porrettana …

fermate soppresse : San Giuseppe (7003), Orsoni (7007), Villa Benni (7005), Villa Spada (7009), Meloncello (7011), Bivio San Luca (7015), Dello Sport (7013), Funivia (7017), Don Sturzo (7019), Treves (7021) e Milani (7025);

: San Giuseppe (7003), Orsoni (7007), Villa Benni (7005), Villa Spada (7009), Meloncello (7011), Bivio San Luca (7015), Dello Sport (7013), Funivia (7017), Don Sturzo (7019), Treves (7021) e Milani (7025); fermate provvisorie: Audinot (7301), Roncati (7201), Piazza Volta (7203), Turati (7205), XXI Aprile Zannoni (7209), XXI Aprile Martini (7211), Irma Bandiera (7213), Montefiorino (7171), Certosa Gandhi (6215), Chiesa Certosa (6217), Crocefissi (7054) e Croce Caravaggio (7052).

– Direzione Pilastro: … via Porrettana - via Caravaggio - via dei Crocefissi - via Saragat - Asse SW - uscita rotonda Romagnoli - viale Pertini - via Pasubio - via Timavo - via Montefiorino - via Irma Bandiera - via Curiel via de Coubertin - via Saragozza …

fermate soppresse : Treves (7030), Don Sturzo (7028), Funivia (7022), Dello Sport (7020) e Bivio San Luca (7018);

: Treves (7030), Don Sturzo (7028), Funivia (7022), Dello Sport (7020) e Bivio San Luca (7018); fermate provvisorie: Croce Caravaggio (7051), Crocefissi (7053), Cividali (6212), Velodromo (6210), Weber (6206), Montefiorino (7172) e Irma Bandiera (7214).

Dalle ore 20.45 alle ore 22.25 (chiusura di via Porrettana con via A. Costa aperta):

– Direzione Casalecchio: … via Saragozza - via Audinot - via Roncati - piazza Volta - via Turati - via XXI Aprile - via Irma Bandiera - via A. Costa - via Don Sturzo …

fermate soppresse : San Giuseppe (7003), Orsoni (7007), Villa Benni (7005), Villa Spada (7009), Meloncello (7011), Bivio San Luca (7015), Dello Sport (7013), Funivia (7017).

: San Giuseppe (7003), Orsoni (7007), Villa Benni (7005), Villa Spada (7009), Meloncello (7011), Bivio San Luca (7015), Dello Sport (7013), Funivia (7017). fermate provvisorie: Audinot (7301), Roncati (7201), Piazza Volta (7203), Turati (7205), XXI Aprile Zannoni (7206), XXI Aprile Martini (7211), Irma Bandiera (7213), Magnani (7111), Stadio (7113), Lino (7117), Certosa (7119), Funivia (7123).

– Direzione Pilastro: … via Don Sturzo - via A. Costa - via Irma Bandiera - via Curiel - via de Coubertin - via Saragozza …

fermate soppresse : Funivia (7022), Dello Sport (7020) e Bivio San Luca (7018);

: Funivia (7022), Dello Sport (7020) e Bivio San Luca (7018); fermate provvisorie: Funivia (7124), Certosa (7120), Lino (7118), Stadio (7114), Magnani (7112) e Irma Bandiera (7214).

Linea 21

Dalle 17 alle 20.45 e dalle 22.25 alle 00.30 (Chiusura di via Andrea Costa e via Porrettana):

– Direzione Filanda: … via A. Costa - via Montefiorino - via Tolmino - viale Gandhi (rotonda Romagnoli) - via Nenni - Asse SW - uscita rotonda Malaguti viale Saragat ...

fermate soppresse : Magnani (7111), Stadio (7113), Lino (7117), Certosa (7119), Funivia (7123), Don Sturzo (7019), Treves (7021), Milani (7025), Croce Caravaggio (7051) e Crocefissi (7053);

: Magnani (7111), Stadio (7113), Lino (7117), Certosa (7119), Funivia (7123), Don Sturzo (7019), Treves (7021), Milani (7025), Croce Caravaggio (7051) e Crocefissi (7053); fermate provvisorie: Montefiorino (7171), Certosa Gandhi (6215) e Chiesa Certosa (6217).

– Direzione Beolco: ... via da Boninsegna - via dei Crocefissi - via Saragat - Asse SW - uscita rotonda Romagnoli - viale Pertini - via Pasubio - via Timavo - via Montefiorino - via A. Costa …

fermate soppresse : Crocefissi (7054), Croce Caravaggio (7052), Treves (7030), Don Sturzo (7028), Funivia (7124), Certosa (7120), Lino (7118), Stadio (7114) e Magnani (7112);

: Crocefissi (7054), Croce Caravaggio (7052), Treves (7030), Don Sturzo (7028), Funivia (7124), Certosa (7120), Lino (7118), Stadio (7114) e Magnani (7112); fermate provvisorie: Crocefissi (7053), Cividali (6212), Velodromo (6210), Weber (6206) e Montefiorino (7172).

Linea 89

Dalle 17 alle 20.45 e dalle 22.25 alle 00.30 (Chiusura di via Andrea Costa e via Porrettana):

– Direzione San Biagio: … via A. Costa - via Montefiorino - via Tolmino - viale Ghandi (rotonda Romagnoli) - via Nenni - Asse SW - uscita rotonda Malaguti - via S. dei Crocefissi - via Caravaggio - via Porrettana…

fermate soppresse : Certosa (7119) e Treves (7021);

: Certosa (7119) e Treves (7021); fermate provvisorie: Montefiorino (7171) e Croce Luna (7027).

– Direzione Marconi: … via Porrettana - via Caravaggio - via S. dei Crocefissi - via Saragat - Asse SW - uscita rotonda Romagnoli - viale Pertini - via Pasubio - via Timavo - via Montefiorino - via A. Costa …

fermate soppresse : Treves (7030) e Certosa (7120);

: Treves (7030) e Certosa (7120); fermate provvisorie: Croce Caravaggio (7051) e Montefiorino (7172).

Linea 94

Dalle 17 alle 20.45 e dalle 22.25 alle 00.30 (Chiusura di via Andrea Costa e via Porrettana):

– Direzione Bazzano: … via Sant’Isaia - via A. Costa - via Montefiorino - via Tolmino - viale Ghandi (rotonda Romagnoli) - via Nenni - Asse SW - uscita rotonda Malaguti - via S. dei Crocefissi - via Caravaggio - via Porrettana …

fermate soppresse : Porta Saragozza-Risorgimento (7001), Meloncello (7011), Funivia (7017) e Treves (7021);

: Porta Saragozza-Risorgimento (7001), Meloncello (7011), Funivia (7017) e Treves (7021); fermate provvisorie: Andrea Costa (7101), Martini (7109) e Croce Luna (7027).

– Direzione Bologna: … via Porrettana - via Caravaggio - via S. dei Crocefissi - via Saragat - Asse SW - uscita rotonda Romagnoli - viale Pertini - via Pasubio - via Timavo - via Montefiorino - via A. Costa - via Sant’Isaia …

fermate soppresse : Treves (7030), Funivia (7022), Meloncello (7014) e porta Saragozza-Risorgimento (7002);

: Treves (7030), Funivia (7022), Meloncello (7014) e porta Saragozza-Risorgimento (7002); fermate provvisorie: Croce Caravaggio (7051), Martini (7110) e Andrea Costa (7102).

Dalle ore 20.45 alle ore 22.25 (chiusura di via Porrettana con via A. Costa aperta):

– Direzione Bazzano: … via Sant’Isaia - via A. Costa - via Don Sturzo …

fermate soppresse : Porta Saragozza-Risorgimento (7001), Meloncello (7011) e Funivia (7017);

: Porta Saragozza-Risorgimento (7001), Meloncello (7011) e Funivia (7017); fermate provvisorie: Andrea Costa (7101), Martini (7109) e Funivia (7123).

– Direzione Castel San Pietro Terme: … via Don Sturzo - via A. Costa - via Sant’Isaia …

fermate soppresse : Funivia (7022), Meloncello (7014) e porta Saragozza-Risorgimento (7002);

: Funivia (7022), Meloncello (7014) e porta Saragozza-Risorgimento (7002); fermate provvisorie: Funivia (7124), Martini (7110) e Andrea Costa (7102).

Linee 671, 676, 686, 826 e 856

Dalle 17 alle 20.45 e dalle 22.25 alle 00.30 (Chiusura di via Andrea Costa e via Porrettana):

– Direzione Casalecchio: … viale Vicini - via A. Costa - via Montefiorino - via Tolmino - viale Ghandi (rotonda Romagnoli) - via Nenni - Asse SW - uscita rotonda Malaguti - via S. dei Crocefissi - via Caravaggio - via Porrettana …

fermate soppresse : Porta Saragozza-Risorgimento (7001), Meloncello (7011) e Funivia (7017);

: Porta Saragozza-Risorgimento (7001), Meloncello (7011) e Funivia (7017); fermate provvisorie: Andrea Costa (7101), Martini (7109) e Croce Luna (7027).

– Direzione Bologna: … via Porrettana - via Caravaggio - via S. dei Crocefissi - via Saragat - Asse SW - uscita rotonda Romagnoli - viale Pertini - via Pasubio - via Timavo - via Montefiorino - via A. Costa - viale Vicini …

fermate soppresse : Funivia (7022), Meloncello (7014) e Porta Saragozza-Risorgimento (7002);

: Funivia (7022), Meloncello (7014) e Porta Saragozza-Risorgimento (7002); fermate provvisorie: Croce Caravaggio (7051), Martini (7110) e Andrea Costa (7102).

Dalle ore 20.45 alle ore 22.25, esclusa la linea 676 (chiusura di via Porrettana con via A. Costa aperta):

– Direzione Casalecchio: … viale Vicini - via A. Costa - via Don Sturzo …

fermate soppresse : Porta Saragozza-Risorgimento (7001), Meloncello (7011) e Funivia (7017);

: Porta Saragozza-Risorgimento (7001), Meloncello (7011) e Funivia (7017); fermate provvisorie: Andrea Costa (7101), Martini (7109) e Funivia (7123).

– Direzione Bologna: … via Don Sturzo - via A. Costa - viale Vicini …