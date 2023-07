Bologna, maltrattamenti e minacce di morte alla compagna: allontanato da casa

Bologna, 29 luglio 2023 – I maltrattamenti e le minacce di morte ripetuti ai danni della compagna hanno portato all’allontanamento da casa un quarantenne di origine filippina, residente a Bologna.

A denunciare quanto avveniva tra le mura di quella abitazione è stata la stessa vittima, una donna cinquantenne anche lei originaria delle Filippine. È stata la stessa donna a rivolgersi ai carabinieri della stazione Navile per denunciare il compagno, preoccupata per se stessa e per i due figli a causa del suo comportamento sempre più aggressivo.

Da quanto si apprende, l’uomo, a causa della gelosia, l’avrebbe più volte minacciata. Le liti e le intimidazioni da parte dell’uomo sarebbero state molte e anche pesanti: la donna è stata minacciata di morte. una situazione di pericolo che ha spinto la vittima a chiamare gli agenti dell’Arma.

Il quarantenne è stato allontanato dalla casa familiare e per lui è scattato il divieto di avvicinamento alla compagna. L’uomo è stato indagato per maltrattamenti alla convivente.